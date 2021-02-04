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Huzur ve güven uygulamasında polisin dikkati uyuşturucuyu ortaya çıkardı

04.02.2021 00:37 | Son Güncelleme:
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Kozan ilçe emniyet müdürlüğü tarafından ilçede “Huzur ve Güven” uygulaması gerçekleştirildi.

Kozan ilçe emniyet müdürlüğü tarafından ilçede “Huzur ve Güven” uygulaması gerçekleştirildi. Kentin birçok noktasında 130 polis ile gerçekleştirilen uygulamada polisin dikkati araçta bulunan uyuşturucuyu ortaya çıkardı.
Adana’nın Kozan ilçesinde saat 20.00-23.00 saatlerinde kentin bir noktasında “Huzur ve Güven” uygulaması gerçekleştirildi. Kozan ilçe emniyet müdürlüğüne bağlı motosikletli polis timleri, asayiş, trafik ekipleri ile birlikte yaklaşık 130 polis ile gerçekleşen uygulamada trafik güvenliğini tehlikeye atan ve halkın huzur ve güven ortamını bozan unsurlar üzerinde uygulama gerçekleştirildi. Uygulamada uygulama noktasından kaçmak isteyen 80 LK 304 Plakalı Mehmet S. yönetimindeki aracın şüpheli halleri polisin dikkatinden kaçmadı. Aracı uygulama noktasına alan polisler araç sürücünün 58 promil alkollü olduğunu tespit ederken araç içinde yere dökülen ve poşete 14,5 gram saklanan uyuşturucu madde polisin araştırması ile gün yüzüne çıktı. Uyuşturucu madde ile yakalanan şahıslar adli tahkikat için polis merkezine götürüldü.
Kozan İlçe emniyet Müdürlüğünün gerçekleştirdiği huzur ve güven uygulamasında 485 kişinin sorgusu yapılarak ,151 araç kontrol edilip bir araçta yapılan 14.5 gram toz esrar maddesi ele geçirildi. Uygulamada 3 aranan şahıs yakalanırken, 9 araca toplam 9 bin 917 TL para cezası uygulandı. 1 araç trafikten men edildi. 13 kişiye pandemi kurallarını ihlalden dolayı tutanak tutulduğu öğrenildi.

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