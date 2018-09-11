Huzura kavuşan Amanos Dağlarında paraşütle uçuyorlar

Uçuş tutkunlarını bölgeye ve Amanos Dağlarına davet eden Sarı, "Hatay son yıllarda gerek Suriye harekatı, Afrin operasyonu ve gerekse de Amanos Dağlarındaki zaman zaman terör hareketliliğiyle gündemdeyken, bugün ise adrenalin tutkunlarının buluşma merkezi durumuna geldi." diye konuştu.

Terör olaylarından dolayı daha önce Amanos Dağlarında güvenlik nedeniyle böylesi etkinlikler yapamayan vatandaşlar, huzurun sağlanmasının ardından artık güvenli bir şekilde spor yapmanın keyfini sürüyor.

Hatay'ın Arsuz ilçesine 15 kilometre uzaklıktaki Üçgüllük mevkisinde bir araya gelen yamaç paraşütçüleri, Amanos Dağları eteklerine arabayla çıkarak bir kilometrelik yamaç burnundan yaptıkları atlayışla uçmanın tadını çıkarıyor.

Verim, "Bir zamanlar terör olaylarından dolayı güzelim dağlara çıkamıyorduk. Ama son yıllarda yapılan operasyonlarla bu dağlardaki problemler çözüldü. Şu an gönül rahatlığıyla Amanos'un birçok bölgesinde çok rahatça uçuşlar yapıyoruz. Her türlü yamaç paraşütünün yapıldığı bir ortam var." dedi.

Culha, Amanos Dağlarında güvenlik sorunu kalmadığına işaret ederek, yerli ve yabancı turistleri gerek ilçeyi gerekse Amanosları görmeye davet etti.

Amanos Dağlarındaki teröristlerin, son yıllardaki kararlı mücadeleyle bölgeden temizlendiğini anlatan Sarı, "Afrin harekatından sonra Suriye sınırından da geçişler önemli ölçüde azaldı. Böyle olunca bölge huzur şehri haline geldi. Bölgemizi böyle huzurlu görmek bizi de sevindiriyor." ifadesini kullandı.

İlk defa Amanos Dağlarında atlayış yapan bölge sakinlerinden Zekeriya Arslan da bunun baştan sonuna kadar heyecan ve adrenalin veren bir duygu olduğunu vurguladı.

Yamaç paraşütünün ölmeden önce yapılması gereken bir spor olduğunu kaydeden Arslan, "Terör lanetinden kurtulduk ondan daha güzel bir haber yok. Şimdi dağlarımıza çıkıyoruz artık herhangi bir korkumuz yok. Silahlı kuvvetlerimize çok teşekkür ederiz. Dağlarımızda artık huzur var diyebiliriz." ifadelerini kullandı.

Yüksekte çok heyecanlandığını kaydeden Özdal Dorlaş, Amanos Dağlarından atlamanın kendisi için çok güzel bir macera olduğunu söyledi.

Dorlaş, yamaç paraşütünün bölgede her zaman yapılması gerektiğini aktararak, şöyle konuştu:

"Keyifli bir bölge, huzur, iklim, deniz doğa, spor ne isterseniz her şeyi bir arada yaşayabileceğiniz ve korkusuzca rahatlıkla gezebileceğiniz bir bölge haline geldi. Buraya geldiğinizde keyiften kanatlanırsınız. Dağlarımızda artık huzur ve insanımızda Akdeniz sıcaklığı var. Buraya geldiğinizde artık burada top ve tüfek sesleri yok, insanların kahkahaları ve müzik sesi var."

Adana'dan Amanos Dağlarında atlayış yapmak için gelen Ahmet Aydın, bölgede artık güvenli bir şekilde uçuş yaptıklarını belirterek, TSK'ya yaptıkları başarılı operasyonlarından dolayı teşekkür etti.

Yamaç paraşütüyle uçan 14 yaşındaki Barış Koç da "İlk başta biraz korktum ve kalbim yerinden çıkacak gibi oldu. Havadan insanları görmek çok güzel bir duygu. Çok heyecanlandım." şeklinde konuştu.

