Huzura kavuşan Faraşin Yaylası'nda göçer sayısı artıyor

Huzurun ardından 2 bin 625 rakımlı Faraşin Yaylası, geniş meraları, serin havası ve bol su kaynaklarıyla besicilerin vazgeçilmezi oldu.

1995'li yıllarda terör örgütü PKK'nın Faraşin Yaylası'ndaki 40 haneli Yeşilöz köyünü ateşe vermesiyle ilçeye göç etmek zorunda kalan vatandaşlardan bir kısmı, huzurun tesis edilmesiyle besicilik yapmak için kalıcı olarak dönüş yaptı.

Göçerlere ev sahipliği yapan yaylada geçen yıl 612 göçer konaklarken, bu yıl sayı bin 12'ye çıktı.

EKREM PAYAN - Şırnak'ın Beytüşşebap ilçesinde güvenliğin tesis edilmesiyle artık "huzur yaylası" olarak anılan 2 bin 625 rakımlı Faraşin Yaylası'na göçerlerin ilgisi artıyor.

Vatandaşlardan Kemal Aslan, bölgede son üç yılda sağlanan huzurun ardından her yıl yüzlerce besicinin binlerce hayvanıyla yaylaya geldiğini ve ciddi bir canlılık yaşandığını söyledi.

Beytüşşebap ilçesinin gelir kaynağının büyük çoğunluğunun yaylada yapılan besicilik olduğunu belirten Aslan, "Daha önce köyümüz terör örgütü tarafından yakılınca şehre gitmek zorunda kaldık. Artık huzurla, gönül rahatlığıyla buraya geliyoruz. Kışın fazla kar yağışının ve ulaşımın zor olmasından dolayı ilçeye gidiyoruz yazın da yaylaya geliyoruz." dedi.

Faraşin Yaylası'nı diğer yaylalardan ayıran en önemli özelliğin su kaynakları ve ot çeşitliliği olduğunu dile getiren Aslan, Van-Hakkari-Şırnak üçgeninde bulunması dolayısıyla yayladan binlerce insanın faydalandığını anlattı.

Devletin hayvancılık ve arıcılık için destek verdiğini anımsatan Aslan, besicilik yapmak isteyenlerin yaylanın olanaklarından faydalanması gerektiğini kaydetti.

- Vatandaş mutlu

Besicilerden Ramazan Kılıç da Kürtçe olarak İdil ilçesinden geldiklerini, yaylayı soğuk suları, geniş ve verimli meraları nedeniyle tercih ettiklerini anlattı.