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Huzura kavuşan Lice kırsalında doğa yürüyüşü

GÜNCEL HABERLERİ  | 03.09.2018 11:28 | Son Güncelleme

Başarılı operasyonların ardından güven ortamının tesis edildiği Diyarbakır'ın Lice kırsalı artık spor etkinliklerine ev sahipliği yapıyor - Parkurda güven içerisinde etkinlik yapan sporcular, Birkleyn Mağaraları'nda Asur krallarının egemenliklerinin nişanesi olarak yaptırdıkları kabartma ve çivi yazıtlarını görme fırsatı buluyor - Sporcu Adnan Karahan: - "Yürüyüş parkuru olarak tescil edilmesi gereken bir yer"

DİYARBAKIR (AA) - HASAN NAMLI - Diyarbakır'ın Lice ilçesi kırsalı, huzurun sağlanmasıyla doğa sporları tutkunlarının rotasına girdi.

Güvenlik güçlerinin başarılı operasyonlarının ardından huzur ortamının tesis edildiği Lice kırsalı, doğa meraklıları tarafından adeta yeniden keşfediliyor.

İlçeden yaklaşık 15 kilometre uzaklıktaki Diyarbakır-Bingöl karayolunda Abalı mevkisine gelen doğa yürüyüşçüleri, 3 saat süren parkurda Asur Kralları I. Tiglat-Pileser ve III. Salman Nassar'ın egemenliklerinin nişanesi olarak yaptırdıkları kabartma ve çivi yazıtlarının yer aldığı Birkleyn Mağaraları'nda görsel şölene tanıklık ediyor.

Yürüyüşün ardından yorulan doğa sporu tutkunları Dicle Nehri'nin doğu kolu olan Dibni Çayı'nda yüzüp serinliyor.

Bölgede yürüyüş yapan profesyonel dağcı 50 yaşındaki Orhan Gider, parkurun çok güzel olduğunu belirterek, doğa yürüyüşü için tavsiye etti.

Birkleyn'in, Türkiye'de dağcılık sporcusu ile doğa meraklıları görmesi gereken bir yer olduğuna vurgu yapan Gider, bölgede üç ayrı mağaranın olduğunu aktardı.

Büyük mağaranın 2-3 bin kişinin sığabileceği büyüklüğe sahip olduğunu, diğer mağaraların ise bir kilometre derinliğe sahip olduğunu vurgulayan Gider, mağaralardaki sarkıtların görenleri etkilediğini aktardı.

Gider, parkurun güvenli olduğunu vurgulayarak, "Herhangi bir sıkıntı yok, dolaşılması ve görülmesi gereken bir yer." ifadelerini kullandı.

- "Herkesi burayı görmeye davet ediyoruz"

Doğa sporları meraklısı 56 yaşındaki Adnan Karahan, arkadaşlarıyla hem bölgedeki güzellikleri görmek hem de spor yapmak için geldiklerini söyledi.

Birkleyn Mağarası'nın Türkiye'de dolaştıkları diğer mağaralardan çok daha büyük olduğunu dile getiren Karahan, yörenin tanıtılması gerektiğini vurguladı.

Karahan, sporcuların ve doğaseverlerin son yıllarda yeni parkurlara büyük ilgi gösterdiğini aktararak, "Birkleyn Mağaraları doğa sporlarına ilgi gösterenlerin çok da bilmediği bir yer. Herkesi burayı görmeye davet ediyoruz. Bu parkuru yürümeleri, mağaraları keşfetmeleri, gelip görmeleri gerekiyor. Birkleyn Mağaraları, yürüyüş parkuru olarak tescil edilmesi gereken bir yer." diye konuştu.

48 yaşındaki Hasan Hüsnü Almas da bu etkinliğin fotoğraf ve doğa yürüyüşünü gerçekleştirdiği ilk etkinlik olduğunu belirtti.

Çok farklı bir deneyim yaşadığını dile getiren Almas, şöyle konuştu:

"Huzur ortamının sağlanmış olması çok ayrı bir anlam ifade ediyor. İlimizden, il dışından buraya gelen ziyaretçilerimizin aileleriyle veya bireysel olarak istedikleri etkinlikleri gerçekleştirmiş olmaları biz Diyarbakırlıları mutlu ediyor. Bunun bu şekilde devamını temenni ediyoruz."

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Anahtar Kelimeler:
Birkleyn Mağaraları Diyarbakır Lice

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