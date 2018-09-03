Huzura kavuşan Lice kırsalında doğa yürüyüşü

Birkleyn'in, Türkiye'de dağcılık sporcusu ile doğa meraklıları görmesi gereken bir yer olduğuna vurgu yapan Gider, bölgede üç ayrı mağaranın olduğunu aktardı.

Bölgede yürüyüş yapan profesyonel dağcı 50 yaşındaki Orhan Gider, parkurun çok güzel olduğunu belirterek, doğa yürüyüşü için tavsiye etti.

İlçeden yaklaşık 15 kilometre uzaklıktaki Diyarbakır-Bingöl karayolunda Abalı mevkisine gelen doğa yürüyüşçüleri, 3 saat süren parkurda Asur Kralları I. Tiglat-Pileser ve III. Salman Nassar'ın egemenliklerinin nişanesi olarak yaptırdıkları kabartma ve çivi yazıtlarının yer aldığı Birkleyn Mağaraları'nda görsel şölene tanıklık ediyor.

Büyük mağaranın 2-3 bin kişinin sığabileceği büyüklüğe sahip olduğunu, diğer mağaraların ise bir kilometre derinliğe sahip olduğunu vurgulayan Gider, mağaralardaki sarkıtların görenleri etkilediğini aktardı.

Gider, parkurun güvenli olduğunu vurgulayarak, "Herhangi bir sıkıntı yok, dolaşılması ve görülmesi gereken bir yer." ifadelerini kullandı.

- "Herkesi burayı görmeye davet ediyoruz"

Doğa sporları meraklısı 56 yaşındaki Adnan Karahan, arkadaşlarıyla hem bölgedeki güzellikleri görmek hem de spor yapmak için geldiklerini söyledi.

Birkleyn Mağarası'nın Türkiye'de dolaştıkları diğer mağaralardan çok daha büyük olduğunu dile getiren Karahan, yörenin tanıtılması gerektiğini vurguladı.

Karahan, sporcuların ve doğaseverlerin son yıllarda yeni parkurlara büyük ilgi gösterdiğini aktararak, "Birkleyn Mağaraları doğa sporlarına ilgi gösterenlerin çok da bilmediği bir yer. Herkesi burayı görmeye davet ediyoruz. Bu parkuru yürümeleri, mağaraları keşfetmeleri, gelip görmeleri gerekiyor. Birkleyn Mağaraları, yürüyüş parkuru olarak tescil edilmesi gereken bir yer." diye konuştu.