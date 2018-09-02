Huzura kavuşan Şemdinli'de yatırımlar artıyor

Bölgeyi gezmek için çevre illerin yanı sıra batı illerinden gelenler, çiftliğin etrafında kurulan oturma yerlerinde hem dinlenme hem de piknik yapma fırsatı buluyor.

Girişimci Nevzat ve Azad Çiftçi kardeşler, Seyyid Taha-i Hakkari türbesi ile tarihi Kayme Sarayı'nın bulunduğu ve bölgede en çok ziyaret edilen yerlerden olan Nehri köyünde devlet desteğiyle üç dönüm alana alabalık çiftliği kurdu.

HAKKARİ (AA) - SAYİM HARMANCI - Hakkari'nin Şemdinli ilçesinde iki kardeş girişimcinin devlet desteğiyle kurduğu çiftlikte üretilen balıklar, bölgeyi ziyaret eden konuklara ikram ediliyor.

Geylan, AA muhabirine yaptığı açıklamada, balıkların çok beğenildiğini belirterek "Bu çiftlik devlet desteğiyle kuruldu. Burada yoğunluk fazla. Hakkari, Van, Ankara ve İstanbul gibi her şehirden insanlar geliyor. Millet buraya ilgi gösteriyor. Burada aynı zamanda tarihi yerler var. Türbeye gelip dua ediyorlar. Daha çok aileler geliyor." dedi.

Çiftlikte 20 bine yakın balık olduğunu ifade eden Geylan, şöyle konuştu:

"Kendimiz üretiyoruz, özenle bakıyoruz. Balığa günde üç defa yem veriyoruz. Alabalıkların yavruları var. Onları da özenle büyütüyoruz, genel bakımını yapıyoruz. Misafirlerimizi en güzel şekilde karşılamaya çalışıyoruz. İnsanlar burayı çok tercih ediyor çünkü balığı çok güzel. Bölgenin doğası, suyu çok iyi. İnsanlarımız buraya geldiği zaman en güzel şekilde dinlenebiliyorlar, vakit geçirebiliyorlar. Bölgede en önemli yerlerden biri Nehri köyüdür. Buraya her gün çok sayıda vatandaş geliyor. İnsanları burada ağırlamaktan memnuniyet duyuyoruz."

Gezi için köye gelen Celal Akkurt, bölgeyi çok beğendiklerini belirterek "Balığı olsun, doğası olsun mükemmel bir yer. Herkese tavsiye ederim. İnşallah bir seferle sınırlı kalmayacak. Daha fazla gelmeye çalışacağız. Ailece geldik buraya ve güzel vakit geçirdik." dedi.

