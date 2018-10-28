Burada sergilenen Türk Süvari Birlikleri'nin İzmir'e girişi sırasında dikilen Kuvay-i Milliye dönemi Türk Bayrağı, dürbünü, kalpağı ile Türk subay kılıcı, süngüleri, tüfeği, mermileri inceleyen huzurevi sakinleri, daha sonra Kordon'u gezdi.

Karabağlar ilçesinde bulunan Basın Sitesi Yaşlı Bakım ve Huzurevi'nden sabah saatlerinde üzerinde Türk bayrakları ve Mustafa Kemal Atatürk'ün fotoğraflarının bulunduğu limuzinle alınan 6 huzurevi sakini önce Buca ilçesinde kahvaltıda ağırlandı. Ardından limuzinle Belkahve'deki Ata Anı Evine giden çiftleri burada ellerinde Türk bayrakları bulunan vatandaşlar karşıladı.

29 Ekim Cumhuriyet Bayramı için farklı bir çalışma yapmak istediğini belirten Durmuş, "Etkinliğimizin adı Cumhuriyete hürmet. Cumhuriyet kolay kazanılmadı. Hürmetten yola çıkarak huzurevinde kalan çiftlerimize daha önce hiç binmedikleri bir araçla şehir turu attırmak istedik ve projemizi hayata geçirdik." dedi.

- "İlk kez böyle bir gün yaşadım"

Şehir turuna katılan 68 yaşındaki Yavuz Ergüler, huzurevinde geçen yıl hayatını Nezihe Ergüler ile birleştirdiğini söyledi.

Kendileri için hazırlanan etkinlikte unutamayacağı bir Cumhuriyet Bayramı yaşadığını dile getiren Ergüler, "Hayatımda ilk kez limuzine bindim. Atamızın müzesinin bulunduğu Belkahve'ye geldim. İzmir doğumluyum ama bugün yaşadıkların hayatımda bir ilk. Atatürk'ü çok seviyorum, onun yolundayım." ifadelerini kullandı.

Nezihe Ergüler de kendileri için farklı bir bayram program hazırlayan Durmuş'a teşekkür ederek Atatürk ve tüm şehitlere milletçe çok şey borçlu olduklarını ifade etti.

