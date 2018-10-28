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Huzurevi sakini çiftlere limuzinli "Cumhuriyet turu"

GÜNCEL HABERLERİ  | 28.10.2018 17:14 | Son Güncelleme

İzmir'de sanatçı Hikmet Durmuş, huzurevinde kalan 3 çifti, limuzinle Cumhuriyet turu atıp, tarihi mekanları gezdirdi - Sanatçı Hikmet Durmuş: - "Etkinliğimizin adı Cumhuriyete hürmet. Cumhuriyet kolay kazanılmadı" - Huzurevi sakini Yavuz Ergüler: - "İzmir doğumluyum ama bugun yaşadıkların hayatımda bir ilk. Atatürk'ü çok seviyorum, onun yolundayım"

İZMİR (AA) - İzmir'de "Mikrop Hikmet" adıyla tanınan sanatçı Hikmet Durmuş Cumhuriyet Bayramı dolayısıyla huzurevinde kalan 3 çifti limuzinle kent turu yaptırıp tarihi yerleri ziyaret etti.

Karabağlar ilçesinde bulunan Basın Sitesi Yaşlı Bakım ve Huzurevi'nden sabah saatlerinde üzerinde Türk bayrakları ve Mustafa Kemal Atatürk'ün fotoğraflarının bulunduğu limuzinle alınan 6 huzurevi sakini önce Buca ilçesinde kahvaltıda ağırlandı. Ardından limuzinle Belkahve'deki Ata Anı Evine giden çiftleri burada ellerinde Türk bayrakları bulunan vatandaşlar karşıladı.

Burada sergilenen Türk Süvari Birlikleri'nin İzmir'e girişi sırasında dikilen Kuvay-i Milliye dönemi Türk Bayrağı, dürbünü, kalpağı ile Türk subay kılıcı, süngüleri, tüfeği, mermileri inceleyen huzurevi sakinleri, daha sonra Kordon'u gezdi.

Gündoğdu Meydanı'nda vatandaşların ilgi gösterdiği çiftler, Tarihi Asansör'de yenilen yemeğin ardından limuzinle kaldıkları huzurevine bırakıldı.

- "Etkinliğimizin adı Cumhuriyete hürmet"

Sanatçı Hikmet Durmuş, AA muhabirine yaptığı açıklamada, 20 yıldan bu yana kent genelinde farklı gruplara yönelik sosyal sorumluluk projelerini hayata geçirdiğini söyledi.

29 Ekim Cumhuriyet Bayramı için farklı bir çalışma yapmak istediğini belirten Durmuş, "Etkinliğimizin adı Cumhuriyete hürmet. Cumhuriyet kolay kazanılmadı. Hürmetten yola çıkarak huzurevinde kalan çiftlerimize daha önce hiç binmedikleri bir araçla şehir turu attırmak istedik ve projemizi hayata geçirdik." dedi.

- "İlk kez böyle bir gün yaşadım"

Şehir turuna katılan 68 yaşındaki Yavuz Ergüler, huzurevinde geçen yıl hayatını Nezihe Ergüler ile birleştirdiğini söyledi.

Kendileri için hazırlanan etkinlikte unutamayacağı bir Cumhuriyet Bayramı yaşadığını dile getiren Ergüler, "Hayatımda ilk kez limuzine bindim. Atamızın müzesinin bulunduğu Belkahve'ye geldim. İzmir doğumluyum ama bugün yaşadıkların hayatımda bir ilk. Atatürk'ü çok seviyorum, onun yolundayım." ifadelerini kullandı.

Nezihe Ergüler de kendileri için farklı bir bayram program hazırlayan Durmuş'a teşekkür ederek Atatürk ve tüm şehitlere milletçe çok şey borçlu olduklarını ifade etti.

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