Huzurevi sakini, organlarıyla 3 kişiye can oldu

Burak GEZEN/ÇANAKKALE, (DHA)- ÇANAKKALE Huzurevi'nde dün beyin ölümü gerçekleşen Şahap Arslantürk’ün (71) bağışlanan karaciğeri ve 2 böbreği, organ bekleyen 3 kişiye umut oldu.

Çanakkale Huzurevi Yaşlı Bakım ve Rehabilitasyon Merkezi'nde 3 yıldır kalan 71 yaşındaki Şahap Arslantürk, yaşlılığa bağlı rahatsızlığı nedeniyle tedavi gördüğü Mehmet Akif Ersoy Çanakkale Devlet Hastanesi'nde dün akşam yaşamını yitirdi. Beyin ölümü gerçekleşen huzurevi sakini Aslantürk'ün vasiyeti üzerine, ailesi organlarını bağışlama kararı aldı. Sabaha karşı gerçekleşen ameliyat ile Şahap Arslantürk’ten alınan karaciğeri Bursa Uludağ Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi'nde, 2 böbreği ise Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastenesi'nde organ bekleyen hastalara nakledilmek üzere gönderildi.

Çanakkale Huzurevi Yaşlı Bakım ve Rehabilitasyon Merkezi Müdürü İstiklal Okur, "Huzurevi tecrübedir. Her gün yeni bir şey öğreniyoruz sakinlerimizden. Şahap Bey bize ölürken bile hayat kurtarabileceğini, umut olunabileceğini göstermiş, 3 kişiye umut olmuştur. Bu vefat bizi üzmekle beraber yeni bir kıvılcıma yol açmıştır. Çanakkale Huzurevi ailesi olarak gelecek hafta organ bağışı için kampanya başlatıp, başta Çanakkale Huzurevi sakinleri ve çalışanları olmak üzere herkesi organ bağışı için seferber olmaya davet edeceğiz" dedi.

Çanakkale Organ Nakli İl Koordinatörü Dr. Azem Ülkü ise "Merhuma rahmet diliyorum. Ailesine de organlarını bağışladıkları için teşekkür ediyorum. 3 kişi, Şahap Amca sayesinde sağlığına kavuştu" dedi.

Organları bağışlanan Şahap Aslantürk'ün cenazesi, defnedilmek üzere memleketi Ordu'ya gönderildi.

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