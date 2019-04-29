Huzurevi sakinleri bocce turnuvasında mücadele edecek

"Yaşlılarımız başımızın tacı, onların sağlıklı ve mutlu bir şekilde hayatlarını devam ettirebilmeleri için gerekli tüm gayreti gösteriyoruz. Bugün 146'sı Bakanlığımıza, 250'si ise diğer kurum ve kuruluşlar ile özel sektöre ait olmak üzere toplam 396 huzurevi, yaşlı bakım ve rehabilitasyon merkezinde 26 bin 390 yaşlımızı misafir ediyoruz. Halihazırda 4 bin 741 yaşlımız ise Bakanlığımıza bağlı huzurevlerinden ücretsiz yararlanıyor. Kurum bakımını talep etmeyen yaşlılarımıza ise aylık evde bakım ücreti ödüyoruz. Sosyal, kültürel, oyun faaliyetleri düzenliyor ve yaşlılarımızın bu faaliyetlerine katılmasına özel önem veriyoruz. Huzur Bocce Ligimizi bu politikamızın bir eseri olarak görmekteyiz.’’

Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakan Yardımcısı Ahmet Koca, törende yaptığı konuşmada, Türkiye'deki 7 milyon 65 yaş üstü kişinin nüfusun yüzde 8'ini oluşturduğunu aktararak, bu oranın 2023'te yüzde 10'a, 2060'da ise yüzde 22'ye ulaşacağının ön görüldüğünü belirtti.

Yaşlılara yönelik fiziksel aktivite çalışmaları kapsamında gerçekleştirilen "Huzur Bocce Ligi" için Çubuk Abidin Yılmaz Huzurevi Yaşlı Bakım ve Rehabilitasyon Merkezinde düzenlenen törende Saray Engelsiz Yaşam Mehter Takımı bir konser verdi.

- Turnuvaya Türkiye genelinden 53 il ve 109 huzurevi katılıyor

Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürü Ferhat Odabaşı, bocce ile huzurevi sakinlerinin sosyalleşmesinin sağlandığını anlatarak, "Türkiye genelinden 53 il ve 109 huzurevinin katılımıyla gerçekleştirilen turnuvamız bugün başlıyor. Yaşlılarımızın oluşturacakları çeşitli sinerji kanallarıyla aktif yaşamlarını daha canlı bir hale getirmeleri için çalışıyoruz." diye konuştu.

Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı Engelli ve Yaşlı Hizmetleri Genel Müdürü Orhan Koç da aktif sağlıklı yaşlanma gerçeğinin bütün topluma benimsetilmesi gerektiğine işaret ederek, "Sağlıklı yaşlanan gençlerimizin bocce ligi gibi birçok farklı etkinlikle bir araya getirilerek yaşama daha aktif katılmalarını sağlamak hedeflerimizden birisidir. İnşallah Çubuk ilçemizde de yaşlı ve engellilerimizin hizmet alacağı gündüzlü yaşam merkezini en kısa sürede hayata geçireceğiz." ifadelerini kullandı.

Açılışın ardından Bakan Yardımcısı Koca, bocce oynanan alana geçerek bocce topuyla açılış atışını yaptı.

Açılış atışının ardından çeşitli il ve ilçelerden gelen huzurevi takımlarının müsabakaları başladı.

Etkinliğe, Çubuk Kaymakamı Uğur Sezer, Belediye Başkanı Baki Demirbaş, Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı Şehit Yakınları ve Gaziler Genel Müdürü Selim Çelenk ve huzurevi sakinleri katıldı.

