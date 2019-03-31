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Huzurevi sakinleri, görevlilerin yardımıyla oy kullandı

GÜNCEL HABERLERİ  | 31.03.2019 11:19 | Son Güncelleme

Huzurevi sakinleri, görevlilerin yardımıyla oy kullandı

KIRKLARELİ (AA) - Kırklareli Huzurevi Yaşlı Bakım ve Rehabilitasyon Merkezinde, Mahalli İdareler Genel Seçimleri için sandık kuruldu.

Huzurevi sakinleri, saat 08.00'den itibaren oy kullanmaya başladı.

Yürüme güçlüğü çeken, bastonla yürüyen ve tekerlekli sandalye kullanan yaşlılar, görevlilerin yardımıyla huzurevinin bahçesindeki binada sandık başına gitti.

Nasıl oy kullanacaklarına ilişkin bilgi verilen yaşlılar, kabine geçerek vatandaşlık görevini yerine getirdi.

Yaklaşık 10 yıldır huzurevinde kalan 90 yaşındaki Halim Altınbaşak, tekerlekli yürüteç ve görevlilerin yardımıyla sandık başına giderek oyunu kullandı.

Altınbaşak, seçimlerin hayırlı uğurlu olması temennisinde bulundu.

Oyunu kullandığı için çok mutlu olduğunu ifade eden Altınbaşak, kendisine yardım eden devlet yetkililerine teşekkür etti.

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