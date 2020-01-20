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  4. Huzurevi sâkinleri hayatın renklerini paylaşıyor

Huzurevi sâkinleri hayatın renklerini paylaşıyor

GÜNCEL HABERLERİ  | 20.01.2020 17:39 | Son Güncelleme

İnegöl Belediyesi Huzurevi Müdürlüğü’nün çalışmalarına Erdem Beyazıt İmam Hatip Ortaokulu’ndan destek geldi.

İnegöl Belediyesi Huzurevi Müdürlüğü’nün çalışmalarına Erdem Beyazıt İmam Hatip Ortaokulu’ndan destek geldi. Huzurevi sâkinlerini ziyaret eden öğrenciler, yaşlılarla birlikte ebru yaptı.
İnegöl Belediyesi Fatma Göztepe Huzurevi Müdürlüğü öğrencilerin ilgi odağı oldu. Kuşaklar arasında bağ oluşturmak ve büyükleri anlamak adına günden güne artan faaliyetlere bir yenisi daha eklendi. Erdem Beyazıt İmam Hatip Ortaokulu öğrencilerinden bir grup huzurevi sâkinleri ile bir araya geldi. Düzenlenen programda irlikte zaman geçiren öğrenciler, sohbet etmenin yanı sıra birlikte ebru sanatı da yaptılar. Görsel sanatlar ve matematik öğretmeninin de katıldığı programda huzurevi sâkinleri ebru sanatını deneyimleme fırsatı yakaladılar.
Belediye Başkanı Alper Taban, “Gençlerimizin bu tür faaliyetlerle huzurevi sakinlerimizle bir araya gelişinden mutluluk duyuyoruz. Bunlar birbirimizi anlamak, zamanı birlikte kıymetlendirmek adına önemli çalışmalar. Toplumsal olarak sosyal hayatın içinde birlikte bölüştüğümüz ne varsa bu şekilde anlam kazanıyor. Nesillerin bir arada olması, birlikte zaman geçirmeleri toplumsal hayatın içinde de önem arz ediyor. Huzurevi Müdürlüğümüzde 35 büyüğümüz var. Müdürlüğümüz sadece kaldıkları bir mekan değil, aynı zamanda kendilerini ev konforunda hizmet veren, kendi evlerinde gibi ağırlanma fırsatı sunduğumuz bir yuva. Çalışmalardan dolayı emeği geçen herkese, bu anlamlı etkinliği gerçekleştiren öğretmen ve öğrencilerimize teşekkürlerimi sunuyorum” dedi.

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