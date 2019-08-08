HABER

Huzurevi sakinleri için temsili düğün

GÜNCEL HABERLERİ  | 08.08.2019 14:02 | Son Güncelleme

ISPARTA'nın Eğirdir ilçesinde, huzurevi sakinleri için temsili gelin- damadın yer aldığı düğün yapıldı.

Huzurevi sakinleri için temsili düğün

Ali ÇEVİKBAŞ/ISPARTA, (DHA)- ISPARTA'nın Eğirdir ilçesinde, huzurevi sakinleri için temsili gelin- damadın yer aldığı düğün yapıldı. Kent merkezindeki konvoyun ardından düzenlenen düğün yemeğinde yaşlılar doyasıya eğlendi.
Isparta Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Müdürlüğü'nce sosyal sorumluluk projesi kapsamında Eğirdir Huzurevi'nde kalan yaşlılar için temsili gelin- damat ile konvoy yapıldı. Eğirdir'de ilk olarak gelin alma ile başlayan programda huzurevinden çıkan konvoy Yeşilada'yı dolaştı. Kent merkezindeki gençler, gerçek düğün zannedip konvoyun önünü keserek, zarf almak için yarıştı. Konvoyun ardından huzurevinde düğün yemeği verildi. Yaşlılar yemeğin ardından çalan müziğin eşliğinde dans ederek doyasıya eğlendi.
Isparta Aile Çalışma ve Sosyal Hizmetler Müdürü Yakup Kütük, "2019 yılı Bakanlığımız, Hükümetimiz ve Cumhurbaşkanlığımız tarafından 'Yaşlı Yılı' ilan edildi. Yaşlı Yılı ilan edilmesi dolayısıyla bizim yaşlılarımızla ilgili bu tür faaliyetlerimiz devam edecek. Isparta İl Müdürlüğü bünyemizdeki ekibimiz de yaşlı yılı olması münasebetiyle böyle bir organizasyonda bulundu. Bu organizasyonların temelinde yaşlılarımız var. Onlar bizim geleceğimiz, tarihimiz, kültürümüz. Bir millet yaşlılarına ne kadar çok sahip çıkarsa ne kadar çok değer verirse geleceğini de o kadar çok ümitle bakabilir düşüncesiyle biz yaşlılarımızı hayatın içinde tutmayı akran grupları ile beraber olmayı ve nesiller arası irtibatı sağlamak için gençlikle yaşlıyı bir araya getirmeyi hep bu tür faaliyetlerimizle biz önemsiyoruz" dedi.

FOTOĞRAFLI

Huzurevi sakinleri için temsili düğünHuzurevi sakinleri için temsili düğünHuzurevi sakinleri için temsili düğünHuzurevi sakinleri için temsili düğün

Kurban Bayramı için özel tim kurdular! İğnelerle durduracaklar Kurban Bayramı için özel tim kurdular! İğnelerle durduracaklar
Kuşadası Körfezi’ndeki deprem 5.1 olarak revize edildiKuşadası Körfezi’ndeki deprem 5.1 olarak revize edildi
Bayramda sağlıklı besleninBayramda sağlıklı beslenin
YORUMLARI GÖR ( 0 )

En Çok Okunan Haberler

Jennifer Lopez gitti! Dikkat çeken detay

Jennifer Lopez gitti! Dikkat çeken detay

Falcao'dan Galatasaray mesajı

Falcao'dan Galatasaray mesajı

İstanbul'da otobüs kazası: Ölü ve yaralılar var

İstanbul'da otobüs kazası: Ölü ve yaralılar var

Atama kararları Resmi Gazete'de!

Atama kararları Resmi Gazete'de!

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan net mesaj: Tanımadık, tanımayacağız

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan net mesaj: Tanımadık, tanımayacağız

Adana'da kız meselesi yüzünden ortalık karıştı!

Adana'da kız meselesi yüzünden ortalık karıştı!

İlginizi Çekebilir

Dünyaca ünlü markalar en avantajlı fiyatlarla Morhipo'da!

Dünyaca ünlü markalar en avantajlı fiyatlarla Morhipo'da!

Silahla nöbet tutuyorlar! Neyi koruduklarını tahmin edemezsiniz

Silahla nöbet tutuyorlar! Neyi koruduklarını tahmin edemezsiniz

%70'e ek Sepette %30 indirim Ds'damat'ta sizleri bekliyor!

%70'e ek Sepette %30 indirim Ds'damat'ta sizleri bekliyor!

2000 aile etkilenecek! Bakanlık düğmeye bastı

2000 aile etkilenecek! Bakanlık düğmeye bastı

Ay, Terazi burcunda ilerliyor!

Ay, Terazi burcunda ilerliyor!

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Terör örgütü PKK/PYD'nin Ayn el-Arab'daki mevzi ve sığınakları görüntülendi

Büyük panikteler! Terör mevzileri böyle görüntülendi

Kastamonu'da korkunç kaza! Aracı görenler şoke oldu

Kastamonu'da korkunç kaza! Aracı görenler şoke oldu

Son dakika! Şanlıurfa'da canlı bomba yakalandı

Şanlıurfa'da canlı bomba yakalandı

Son dakika Kuşadası Körfezi'nde deprem! (Son depremler AFAD-Kandilli Rasathanesi)

Kuşadası Körfezi'nde deprem!

Son dakika: Erbil saldırısının planlayıcıları Hacı Kurhan ve Metin Akgün etkisiz hale getirildi

MİT ve TSK'dan ortak operasyon! Etkisiz hale getirildiler

Bursa'da vahşet! Cesedi ormanda gömülü halde bulundu

Bursa'da vahşet! Cesedi ormanda gömülü halde bulundu

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.