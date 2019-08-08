Huzurevi sakinleri için temsili düğün

Ali ÇEVİKBAŞ/ISPARTA, (DHA)- ISPARTA'nın Eğirdir ilçesinde, huzurevi sakinleri için temsili gelin- damadın yer aldığı düğün yapıldı. Kent merkezindeki konvoyun ardından düzenlenen düğün yemeğinde yaşlılar doyasıya eğlendi.

Isparta Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Müdürlüğü'nce sosyal sorumluluk projesi kapsamında Eğirdir Huzurevi'nde kalan yaşlılar için temsili gelin- damat ile konvoy yapıldı. Eğirdir'de ilk olarak gelin alma ile başlayan programda huzurevinden çıkan konvoy Yeşilada'yı dolaştı. Kent merkezindeki gençler, gerçek düğün zannedip konvoyun önünü keserek, zarf almak için yarıştı. Konvoyun ardından huzurevinde düğün yemeği verildi. Yaşlılar yemeğin ardından çalan müziğin eşliğinde dans ederek doyasıya eğlendi.

Isparta Aile Çalışma ve Sosyal Hizmetler Müdürü Yakup Kütük, "2019 yılı Bakanlığımız, Hükümetimiz ve Cumhurbaşkanlığımız tarafından 'Yaşlı Yılı' ilan edildi. Yaşlı Yılı ilan edilmesi dolayısıyla bizim yaşlılarımızla ilgili bu tür faaliyetlerimiz devam edecek. Isparta İl Müdürlüğü bünyemizdeki ekibimiz de yaşlı yılı olması münasebetiyle böyle bir organizasyonda bulundu. Bu organizasyonların temelinde yaşlılarımız var. Onlar bizim geleceğimiz, tarihimiz, kültürümüz. Bir millet yaşlılarına ne kadar çok sahip çıkarsa ne kadar çok değer verirse geleceğini de o kadar çok ümitle bakabilir düşüncesiyle biz yaşlılarımızı hayatın içinde tutmayı akran grupları ile beraber olmayı ve nesiller arası irtibatı sağlamak için gençlikle yaşlıyı bir araya getirmeyi hep bu tür faaliyetlerimizle biz önemsiyoruz" dedi.