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Huzurevi sakinleri, minik öğrenciler için eğitim materyali yaptı

GÜNCEL HABERLERİ  | 10.01.2019 11:22 | Son Güncelleme

İZMİR'de Balçova İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü himayesinde yürütülen 'Minik Eller Huzurlu Kalpler' projesi kapsamında, Narlıdere Huzurevi sakinleri tarafından, Vali Kutlu Aktaş İlkokulu'ndaki okul öncesi ve birinci sınıf öğrencilerinin okuma-yazma öğrenimini kolaylaştırmak amacıyla toplam 4 bin 500 atık kutu ile 150 tane 'Alfabe Çekmecesi' adı verilen eğitim materyali tasarlandı.

Melis KARAKUZULU/İZMİR, (DHA)- İZMİR'de Balçova İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü himayesinde yürütülen 'Minik Eller Huzurlu Kalpler' projesi kapsamında, Narlıdere Huzurevi sakinleri tarafından, Vali Kutlu Aktaş İlkokulu'ndaki okul öncesi ve birinci sınıf öğrencilerinin okuma-yazma öğrenimini kolaylaştırmak amacıyla toplam 4 bin 500 atık kutu ile 150 tane 'Alfabe Çekmecesi' adı verilen eğitim materyali tasarlandı.

Okul öncesi ve ilkokul birinci sınıf öğrencileri için örnek olabilecek çalışmalar yapmak isteyen 12 huzurevi sakini, Balçova İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü himayesinde yürütülen proje kapsamında, 150 adet 'Alfabe Çekmecesi'ni, hiçbir destek almadan, tamamı geri dönüştürülebilir 4 bin 500 adet atık meyve suyu ve süt kutusu kullanarak yaptı. Birinci sınıflar için, her kutunun üzerinde alfabenin bir harfinin yazdığı eğitim materyalinde, kutular çekmece gibi kullanılabilecek ve çocuklar üzerinde yazan harfle başlayan küçük eşya ve oyuncakları içine yerleştirip, alfabeyi oyun oynayarak daha kolay öğrenebilecek. Okul öncesi öğrencileri için ise daha kolay algılayabilmeleri için harflerin yanına, o harfle başlayan objelerin resimlerinin yapıştırıldığı alfabe çekmeceleri hazırlandı. Huzurevi sakinlerinin okuma-yazmaya hazırlık evresindeki tüm öğrenciler için öğrenmeyi somutlaştırma araç olarak tasarladığı materyaller, Balçova’daki okullara dağıtılacak.

OKUMA YAZMAYA HAZIRLIKTA REHBER OLACAK

Huzurevinde yaşayan 12 gönüllüyü projeye inandırarak atıkları geri dönüşüme kazandırma çabasına ortak eden 'Alfabe Çekmecesi’nin de fikrini ortaya atan emekli makina mühendisi İsmail Boyacıoğlu (70), "Ben maket yapımı ile uğraşıyorum. Soyut kavramları somut halde anlatmaya çalışıyorum. Önce huzurevinde sabahları bize verilen süt ve meyve suyu kutularını topladık. Projeye ‘Aradığını bulduğun, bulduğun zaman koyduğun bir yer olursa, akıl karışıklığı yaşanmaz’ diyerek yola çıktık. 2 yıl içinde 4 bin 500 kutu topladık. Toplam 150 adet materyal yaptık. Her harfe o harfle başlayan bir obje yerleştirilerek, alfabenin öğrenimi sistematik hale gelecek. Aslında her şey bir sistemdir. Biz harfleri iletişim kurmak için öğreniyoruz. Kelimeler harflerden oluşuyor. Yaşamı anlayabilmek için iletişim kuruyoruz, iletişim kurmak için de harfleri öğreniyoruz. Çocuklar eğitime başlarken harfleri sistem ile beraber öğrenirse kafada karışıklık kalmaz. Aynı zamanda materyalimizi atık kutulardan yaptık. Başka bir dünya yok, doğamıza saygılı olmamız lazım" dedi.

Vali Kutlu Aktaş İlkokulu’nda görev yapan okul öncesi öğretmeni Özer Erenler ise, "Okul öncesinde çocuğun öğrenmesi; yaparak, yaşayarak, görerek öğrenme üzerine kuruludur. Bu materyalle çocuk hem görüyor, hem oynuyor, hem yaşıyor. Yaşayıp gördüğü için öğrenmesi hızlı ve çabuk oluyor. Harflerin öğretilmesi de farklılaştığı, harflerin seslerinin öğretilmesine döndüğü için çocuk bunu oyun haline getiriyor. Çocuklar harflerin yanında bulunan nesne resimlerinden daha farklı olarak o harfle başlayan başka nesneler bulup koymaya başladılar. Heyecanla karşılıyorlar, sırayla oynattığımda sıranın hemen kendilerine gelmesini istiyorlar. Çocukların çok hoşuna giden bir materyal oldu" diye konuştu.

Okul öncesi öğrencilerinden Kıvanç Karaşahin (6) de "Bu oyunda değişik değişik harfler öğrendim. C ceviz, Ş şapka, P pil. Bir sürü şey öğrendim. Çok eğlenceli" dedi.

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