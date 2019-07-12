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Huzurevi sakinleri ve çocuklardan şehit ailelerine çikolata

GÜNCEL HABERLERİ  | 12.07.2019 14:50 | Son Güncelleme

Antalya'da huzurevi ve çocuk evlerinde kalanlar şehit ailelerine elleriyle yaptıkları çikolataları hediye etti

Antalya'nın Alanya ilçesinde huzurevi ve çocuk evlerinde kalanlar, ziyaret ettikleri şehit ailelerine elleriyle yaptıkları çikolataları hediye etti.

Alanya Kaymakamlığı öncülüğünde Alanya Sosyal Hizmet Merkez'inde görevli personel, Alanya Huzurevi yaşlıları ve çocuk evlerinde kalan çocuklar, 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü çerçevesinde Alanya'daki şehit ailelerine ziyaret etmek için bir araya geldi.

Şehit ailelerini bir nebze de olsa mutlu etmek için kolları sıvayan yaşlılar ve çocuklar, Alanya Hamdullah Emin Paşa Üniversitesi (HEP) Gastronomi Bölümünde mutfağa girdi. Yaşlılar ve çocuklar, üniversitedeki eğitmenler eşliğinde çikolata yaptı.

Huzurevi sakinleri ve çocuklar, ziyaret ettikleri şehit ailelerine elleriyle yaptıkları çikolataları hediye etti.

Ziyarette, duygusal anlar yaşandı.

Alanya Sosyal Hizmet Merkezi Müdürü Ahmet Çelik, çocuk evleri, huzurevi ve şehit aileleriyle bir dayanışma içerisinde olduklarını göstermek amacıyla böyle bir organizasyon yaptıklarını söyledi.

Alanya HEP Rektör Vekili Prof. Dr. Mehmet Durdu Öner de anlamlı bir organizasyonda yer aldıkları için mutlu olduklarını dile getirdi.

Huzurevi sakinlerinden Gevher Soygüder ise "Şehit aileleriyle bir araya geldiğimiz için mutluyuz. Acılarını paylaştık." dedi.

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Alanya Alanya Sosyal Hizmet Merkezi Müdürü Ahmet Çelik sosyal hizmetler müdürü

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