Huzurevi sakinlerinden öğrencilere iade-i ziyaret

Abdurrahman DULKADİR/KIRŞEHİR, (DHA) - KIRŞEHİR'de huzurevi sakinleri, daha önce kendilerini ziyaret eden öğrencileri okulda ziyaret edip, birlikte derse girerek, kitap okudu.

Kırşehir Huzurevi ve Yaşlı Bakım Evi'nin sakinleri, geçen ay kendilerine ziyarette bulunan 30 Ağustos Zafer İlkokulu 2- F sınıfı öğrencilerine iade-i ziyarette bulundu. Huzurevi sakinleriyle hoşça vakit geçiren ve sarılan öğrenciler misafirlerini okul sıralarında ağırladı. Huzurevi sakinleri, öğrencilerle birlikte derse girdi, kitap okudu. Huzurevinde kalan Fazlı Şenel (75) "6 aydır huzurevinde yaşıyorum. Sağ olsun okul müdürümüz ve öğrencilerimiz bizi daha önce ziyaret etmişlerdi. Biz buraya davet olarak geldik. Onlara kitap okumaya çalışıyoruz" dedi.

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