Huzurevi sakinlerini duygulandıran ziyaret

Afyonkarahisar İl Emniyet Müdürlüğü ve Afyonkarahisar İl Jandarma Komutanlığı personeli huzurevini ziyaret etti.

8 Mart Dünya Kadınlar Günü dolayısıyla huzurevine ziyaret gerçekleştiren polis ve jandarma ekipleri, yaşlı kadınların 8 Mart Dünya Kadınlar Günü’nü kutladı. Gerçekleştirilen ziyarette huzurevi sakinleri ile zaman geçiren ekipler, çiçekler hediye ederek yaşlılarla sohbet etti. Duygu dolu anların yaşandığı ziyarette, huzurevi sakinleri ve çalışanları polis ve jandarma ekiplerine teşekkür etti.

