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Huzurevi sakinlerini hiç böyle görmediniz

GÜNCEL HABERLERİ  | 29.05.2019 12:21 | Son Güncelleme

Bilecik Belediyesi tarafından Avrupa Hareket Koordinatörlüğü çalışmaları kapsamında gerçekleştirilen etkinliklerde huzurevi sakinleri, uzman eğitmenler eşliğinde spor yaptı.Avrupa Hareketlilik Haftası kapsamında; erişilmesi zor gruplar için etkinliklerde yer almak üzere Bilecik Belediyesi Strateji Geliştirme Müdürlüğü ve Aile Sosyal Politikalar İl Müdürlüğü iş birliğinde huzurevi sakinlerine spor etkinlikler gerçekleştirdi.

Bilecik Belediyesi tarafından Avrupa Hareket Koordinatörlüğü çalışmaları kapsamında gerçekleştirilen etkinliklerde huzurevi sakinleri, uzman eğitmenler eşliğinde spor yaptı.
Avrupa Hareketlilik Haftası kapsamında; erişilmesi zor gruplar için etkinliklerde yer almak üzere Bilecik Belediyesi Strateji Geliştirme Müdürlüğü ve Aile Sosyal Politikalar İl Müdürlüğü iş birliğinde huzurevi sakinlerine spor etkinlikler gerçekleştirdi. Bilecik Huzurevi Yaşlı Bakım ve Rehabilitasyon Merkezi’nde gerçekleştirilen etkinlikte uzman eğitmenler tarafından yaşlılarla birlikte ısınma hareketleri yapıldıktan sonra sportif aktiviteler gerçekleştirildi. Daha sonra ise yaşlılar ve eğitmenler müzik eşliğinde oyunlar oynadı. Huzurevi sakinleri etkinlikler kapsamında ayrıca 4 gün boyunca Bilecik Belediyesi’ne bağlı Kadın Spor ve Yaşam Merkezlerindeki sportif aktivitelere katılacak.

"Amacımız Avrupa’da 100 milyon insan hareketliliğini sağlamak"
Avrupa Hareket Koordinatörü Hülya Eçen Çalışkan gerçekleştirilen etkinlik hakkında yaptığı konuşmada, yaşlılarla birlikte dört yıldır ’Bilecik Genciyle Yaşlısıyla Hareketleniyor’ etkinliği yaptıklarını anlatarak, "Son bir yıldır ise her hafta Çarşamba günleri burada sportif etkinlikler yapıyoruz. Amacımız Avrupa’da 100 milyon insan hareketliliğini sağlamak. Sizler de büyüklerimiz olarak gençlerimize örnek oluyorsunuz ve tüm Avrupa bu anlamda bizleri takip ediyor. Bu anlamda bizlere bu imkanları sunan Belediye Başkanımız Semih Şahin, Aile Sosyal Politikalar İl Müdürlüğü yetkilileri ile bizimle bu etkinlikte paydaş olan bütün kurum yetkililerine teşekkür ediyorum" ifadelerini kullandı.
Proje Koordinatörü Çalışkan, etkinlikler kapsamında 28-29 ve 30 Mayıs tarihlerinde saat 11.00’de sırasıyla Bilecik Belediyesi Şeyh Edebali Kültür ve Kongre Merkezi Kadın Spor ve Yaşam Merkezi, Beşiktaş Mahallesi Kadın Spor ve Yaşam Merkezi ile TOKİ Kadın Spor ve Yaşam Merkezlerinde yaşlılara özel sportif aktiviteler düzenleneceğini ayrıca kentteki bazı okul ve kurumlarda da etkinliklerin yapıldığı bilgisini verdi.
Huzurevi sakinleri de düzenlenen etkinliklerden duydukları memnuniyeti belirterek Belediye Başkanı Semih Şahin, Proje Koordinatörü Hülya Eçen Çalışkan ve bağlı oldukları kurum yetkililerine teşekkür etti.

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