Huzurevi sakinlerinin hikayeleri tiyatroya yansıdı

İSTANBUL (AA) - "Sanatla Terapi Projesi" kapsamında huzurevinde yaşamlarını devam ettiren oyuncular ile üniversite öğrencilerinin birlikte sahnelediği "Terk-i Saadet" adlı tiyatro oyunu izleyiciyle buluştu.

Huzurevi sakinlerinin yaşamlarından esinlenilerek kaleme alınan "Terk-i Saadet" isimli oyun, yaşları 23 ila 90 arasında değişen 25 kişilik tiyatro ekibi tarafından Cemal Candaş Kent Kültür Merkezinde sahnelendi.

Oyunun yazarı ve yönetmeni Yalçın Özbek, AA muhabirine yaptığı açıklamada, proje kapsamında huzurevi sakinlerini ve gençleri bir araya getirerek, iletişim kurmalarını sağlamayı ve aralarında güçlü bir bağ oluşturmayı amaçladıklarını söyledi.

Tiyatroyla huzurevlerindeki yaşlıların kendilerini ifade ederek gençlerle paylaşımda bulunabilecekleri sosyal ortamlar oluşturmayı hedeflediklerini anlatan Özbek, "Amacımız gençler ile yaşlıların güçlü bir bağ kurmalarını ve kişisel gelişimlerini desteklemek.'' dedi.

Huzurevi sakini, oyunun başkarakteri 90 yaşındaki Bahriye Biklen, tiyatroya 82 yaşında başladığını ve geç de olsa hayatının en güzel günlerini sahnede yaşadığını söyledi.