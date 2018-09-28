Huzurevi yangınında yavru kediler için seferber oldu

Gökhan ÇELİK - Soner HASIRCIOĞLU/ İSTANBUL, (DHA) SULTANGAZİ Huzurevi'nde çıkan yangında bir huzurevi sakini soğutma çalışmaları süren binaya girerek yavru kediyi kurtardı. Sultangazi Gazi Caddesi Zübeyde Hanım Mahallesi'nde saat 11.00 sıralarında çıkan yangın nedeniyle huzurevi kısa sürede tahliye edildi. 75 yaşındaki Yavuz Mehmet Söylemez'in aklı içeride beslediği yavru kedilerde kaldı. İtfaiyenin uyarılarına rağmen içeriye giren Söylemez, kısa sürede yavru kediyi bularak dışarı çıkardı. Söylemez, “Bunlar benim baktığım kediler. 10 yavru vardı, 4'ünü kurtardım. Diğer 6'sı içeride düşen malzemelerin altında kaldı. Kediler tam yangın bölgesinde kalmıştı. Bir kutunun içindeydiler" dedi. Kurtardığı yavru kediyi güvenli bir yere götüren Yavuz Mehmet Söylemez, daha sonra içerideki 6 kedi için tekrar alevlerin söndürüldüğü alana gitti. Bir süre daha kedileri arayan Söylemez, daha sonra gözden kayboldu.
Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Almanya'daki basın toplantısında gerginlik
FETÖ'den ihraç edilen eski TRT çalışanı eşini 12'nci kattan attı
Erdoğan'dan çok sert Can Dündar açıklaması
Akdeniz’de insan sağlığı için tehlikeli 10 tür tespit edildi!
Yalova'da deniz 25 metre çekildi! Depremin habercisi mi?
Sevgilisinin kızına tecavüz etti!
Komünist başkan Fatih Mehmet Maçoğlu İstanbul Belediye Başkanı adayı mı olacak?
YKS yerleştirme sonuçları açıklandı! Sonuç sorgulama sayfası açıldı!
Saadet Partisi AK Parti ile ittifak mı yapacak? Karamollaoğlu'ndan dikkat çeken sözler
Okuyucu Yorumları 0 yorum