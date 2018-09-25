Huzurevi yerine üniversite kampüsüne

Umut KARAKOYUN/İZMİR, (DHA)- İZMİR'de sosyal sorumluluk projesi olarak hayat bulan 'Tazelenme Üniversitesi' yeni dönem için eğitime başladı. 70 akademisyenin gönüllü olarak ders verdiği, 60 yaş ve üstü öğrenciler, okuldaki 2'nci dönemlerine büyük bir heyecanla başladı. Üniversitenin en yaşlı öğrencisi Sevim Dinç, yaptığı konuşmada huzurevine gitmeyi beklerken, okula başladıklarını, bunun da tıpkı birinci sınıf öğrencileri gibi kendilerini heyecanlandırdığını söyleyerek, herkesi duygulandırdı.

60+ Tazelenme Üniversitesi Ege Kampüsü, 2018 -2019 Eğitim Öğretim dönemi, Ege Üniversitesi Hastanesi 20 Mayıs Amfisi'nde gerçekleştirilen tören ile 2'nci döneme başladı. Bu yıl 300 öğrencinin ders alacağı üniversitede, 70 de gönüllü akademisyen görev yapacak. Yeni dönem için düzenlenen törende açılış konuşmasını en yaşlı öğrenci olan Sevim Dinç (84) yaptı. Dinç, daha düne kadar huzurevini düşünürken, şimdi okullu olduklarını belirterek herkesi duygulandırdı. Okula hazırlanırken büyük bir heyecan yaşadıklarını kaydeden Dinç, "Yalnız olduğum için bir huzurevine yerleşmeyi düşünüyordum. Şimdi ise buradayım. İlkokula başlayan birinci sınıf öğrencileri gibi heyecanla hazırlandık ve buraya koşarak geldik. Ben heyecanım ve coşkumu bu kadar ifade edebiliyorum. Bizim de bu toplumun vazgeçilmez bireylerinden olduğunu gösterdiğiniz için sizlere teşekkür ediyorum. Kendi değerimizi bize öğreten başta Rektör Hoca olmak üzere bütün hocalarımızın teşekkür ediyorum" diye konuştu.