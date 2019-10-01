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Huzurevinde 100'üncü yaşlarını kutladılar

GÜNCEL HABERLERİ  | 01.10.2019 17:16 | Son Güncelleme

EDİRNE'de, huzurevinde kalan Gülaver Metin ve Fatma Akyüz, 100'üncü yaşlarını 1 Ekim Dünya Yaşlılar Günü'nde, düzenlenen sürpriz doğum günü etkinliğiyle kutladı.

Huzurevinde 100'üncü yaşlarını kutladılar

Ali Can ZERAY- Olgay GÜLER/EDİRNE, (DHA)- EDİRNE'de, huzurevinde kalan Gülaver Metin ve Fatma Akyüz, 100'üncü yaşlarını 1 Ekim Dünya Yaşlılar Günü'nde, düzenlenen sürpriz doğum günü etkinliğiyle kutladı.
Aile, Çalışma ve Sosyal Politikalar İl Müdürlüğü, 1 Ekim Dünya Yaşlılar Günü etkinlikleri kapsamında huzurevinde kalan ve 100 yaşına basan Gülaver Metin ve Fatma Akyüz'e sürpriz doğum günü partisi düzenledi. Huzurevi'nde düzenlenen yaşlılar günü etkinlikleri sırasında gerçekleştirilen doğum günü kutlamasında pastayı karşılarında gören Metin ile Akyüz, büyük mutluluk yaşadı. Doğum günü pastasını üfleyen Akyüz ile Metin'e huzurevi sakinleri de çalan müzik eşliğinde dans ederek eşlik edip, doğum günlerini kutladı.
Aile, Çalışma ve Sosyal Politikalar İl Müdür Yardımcısı Sebahattin Bilgiç, amaçlarının yaşlıların hayat standardını yükseltip onların yaşamına dikkat çekmek olduğunu söyleyerek, şöyle konuştu:
"Huzurevimizde kalan en yaşlı iki bireyimiz geçtiğimiz günlerde 100'üncü yaşlarına girdi. Biz de bugünün anısına bu teyzelerimizin yaş günlerini kutlamak istedik. Bu vesileyle burada toplandık ve onlar için bir pasta hazırladık. Gördüğünüz gibi pastalarını kestiler. Dünya nüfusunun hızla yaşlanması ve doğum oranlarının düşmesinden dolayı, yaşlılık kalitesinin artması için 1 Ekim Dünya Yaşlılar Günü kutlanıyor. Biz de il müdürlüğü olarak bugün içinde birçok etkinlik düzenledik. Şu anda düzenlediğimiz etkinlikte bunlardan bir tanesi. Amacımız Edirne'de yaşlılarımıza dikkat çekmek, onların hayat standartlarını yükseltmeye yönelik faaliyetler yapmak, bunu amaçlıyoruz."
Edirne Huzurevi Müdür Yardımcısı Ayşegül Kılıç da yaşlı bireyleri ellerinden geldiğince etkinlik ve eğlencelere katarak sosyal hayata bağladıklarını belirtti. Kılıç, "Onları elimizden geldiğince etkinlik ve eğlencelere katmaya çalışıyoruz. Dünya Yaşlılar Günü'nde de onlara unutamayacakları bir gün yaşatmak istedik ve doğum günlerini bugün kutlayalım dedik. Umarım onlar için de güzel bir anı olmuştur" dedi.

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Huzurevinde 100'üncü yaşlarını kutladılarHuzurevinde 100'üncü yaşlarını kutladılarHuzurevinde 100'üncü yaşlarını kutladılarHuzurevinde 100'üncü yaşlarını kutladılar

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