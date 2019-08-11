Huzurevinde bayram heyecanı

Ankara 75. Yıl Huzurevinde kalan yaşlılar, Kurban Bayramı'nda ziyaretçilerini ağırlamanın heyecanını yaşıyor.

Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığına bağlı 75. Yıl Huzurevi Yaşlı Bakım ve Rehabilitasyon Merkezinde kalan yaşlılar, bayram sevincini birbirleriyle ve ziyarete gelen yakınlarıyla paylaşıyor.

Bayram için özel kavurma menüsünün çıkarıldığı huzurevinde, yaşlıların "pastane" adını verdiği alanda huzurevi sakinleri için bayramlaşma etkinliği düzenlendi. Yaşlılar, bayram ziyaretine gelen yakınları ve misafirlerini de bu alanda ağırladı.

Bayramlık kıyafetleriyle konuklarını ağırlamaya hazırlanan huzurevi sakinlerinden Kemal Coşkun, yeğenlerinin geleceğini, onun için onun için hazırlık yaptığını belirterek, "9 senedir buradayım. Eşimle beraber gelmiştik, maalesef eşimi 2016'da kaybettim. Yalnız kaldım şimdi. Çocuğumuz olmadı. Yeğenlerimiz var, onları ağırlayacağım." dedi.

Necip Özüdoğru da 24 saatlerinin huzurevinde geçtiğini anlatarak, iki çocuğu bulunduğunu, İstanbul'da yaşayan oğlunun bayramın ikinci günü kendisini ziyarete geleceğini söyledi. Günlerinin arkadaşlarıyla sohbet ederek ve televizyon seyrederek geçtiğini anlatan Özüdoğru, "İnsanlar bayramı fırsat bilip tatil yapıyor. Bayramlar eskisi gibi değil. Eskiden bir samimiyet, gidiş geliş vardı, o kalmadı." ifadelerini kullandı.