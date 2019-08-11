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Huzurevinde bayram heyecanı

GÜNCEL HABERLERİ  | 11.08.2019 15:37 | Son Güncelleme

Ankara 75. Yıl Huzurevi sakinleri önce birbirleriyle ardından ziyarete gelen yakınlarıyla bayramlaştı

Ankara 75. Yıl Huzurevinde kalan yaşlılar, Kurban Bayramı'nda ziyaretçilerini ağırlamanın heyecanını yaşıyor.

Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığına bağlı 75. Yıl Huzurevi Yaşlı Bakım ve Rehabilitasyon Merkezinde kalan yaşlılar, bayram sevincini birbirleriyle ve ziyarete gelen yakınlarıyla paylaşıyor.

Bayram için özel kavurma menüsünün çıkarıldığı huzurevinde, yaşlıların "pastane" adını verdiği alanda huzurevi sakinleri için bayramlaşma etkinliği düzenlendi. Yaşlılar, bayram ziyaretine gelen yakınları ve misafirlerini de bu alanda ağırladı.

Bayramlık kıyafetleriyle konuklarını ağırlamaya hazırlanan huzurevi sakinlerinden Kemal Coşkun, yeğenlerinin geleceğini, onun için onun için hazırlık yaptığını belirterek, "9 senedir buradayım. Eşimle beraber gelmiştik, maalesef eşimi 2016'da kaybettim. Yalnız kaldım şimdi. Çocuğumuz olmadı. Yeğenlerimiz var, onları ağırlayacağım." dedi.

Necip Özüdoğru da 24 saatlerinin huzurevinde geçtiğini anlatarak, iki çocuğu bulunduğunu, İstanbul'da yaşayan oğlunun bayramın ikinci günü kendisini ziyarete geleceğini söyledi. Günlerinin arkadaşlarıyla sohbet ederek ve televizyon seyrederek geçtiğini anlatan Özüdoğru, "İnsanlar bayramı fırsat bilip tatil yapıyor. Bayramlar eskisi gibi değil. Eskiden bir samimiyet, gidiş geliş vardı, o kalmadı." ifadelerini kullandı.

- "Üç gün için gelemezler"

Bayramı buruk geçiren İnci Günaydın ise 90 yaşını bitireceğini belirterek bayramın çocuklarının hasretiyle geçtiğini söyledi. Öğretmenlikten emekli olduğunu, çocuklarının evde kalması yönündeki ısrarına rağmen daha sosyal bir ortamı tercih ettiğini anlatan Günaydın, "Anadolu'nun muhtelif yerlerinde oturuyorlar. İsteriz ki bu bayramları hep birlikte geçirelim. Ama öyle olmuyor. Üç gün için gelemezler. Kimi Antalya'da kimi İstanbul'da kimi İzmir'de. Vakitleri olunca gelebiliyorlar ya da ben gidiyorum. Burada olmaktan çok memnunum." diye konuştu.

Huzurevinde kalan yaşlılar, ziyarete gelen yakınlarına bayram şekeri ikram etti.

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