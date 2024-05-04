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  4. Huzurevinde dehşet dolu dakikalar! İki elinde bıçak bulunan zanlı kameralara saniye saniye yansıdı

Huzurevinde dehşet dolu dakikalar! İki elinde bıçak bulunan zanlı kameralara saniye saniye yansıdı

04.05.2024 00:41
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Antalya'da huzurevinden çıkartılacağı gün 2 kişiyi bıçakla öldürüp, 1 kişiyi de ağır yaralayan zanlının, huzurevinde elinde bıçak bulunduğu anların kamera görüntüleri ortaya çıktı. İki elinde bıçak bulunan zanlının koridorda huzurevinin güvenlik görevlisiyle karşı karşıya gelmesi ve dehşet dolu anlar saniye saniye kameralara yansıdı.

Huzurevinde dehşet dolu dakikalar! İki elinde bıçak bulunan zanlı kameralara saniye saniye yansıdı

Antalya'da huzurevinde dün gece dehşet dolu anlar yaşandı. Huzurevinden çıkartılacağı gün 2 kişiyi bıçakla öldürüp 1 kişiyi de ağır yaralayan zanlının, huzurevinde elinde bıçak bulunduğu anların kamera görüntüleri ortaya çıktı.

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Döşemealtı ilçesindeki Antalya Büyükşehir Belediyesi Halil Akyüz Huzurevi'nde dün gece 2 kişiyi öldürüp 1 kişiyi yaralayan ve tutuklanarak cezaevine gönderilen İzzettin S.'nin (65), huzurevinde elinde bıçakla olan güvenlik kamera görüntüleri ortaya çıktı.

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Görüntülerde iki elinde bıçak bulunan zanlının koridorda huzurevinin güvenlik görevlisiyle karşı karşıya gelmesi, görevlinin yere düşmesiyle İzzettin S.'nin peşinden gitmesi yer aldı. Görüntülerin devamında güvenlik görevlisi olay yerinden kaçarken, İzzettin S.'nin de merdivenlerden inip huzurevinden kaçması güvenlik kameralarına saniye saniye yansıdı.

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Bu içerik Cansu Akalp tarafından yayına alınmıştır

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Anahtar Kelimeler:
antalya huzurevi
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