Huzurevinde deprem ve yangın tatbikatı

Karabük’te huzurevinde kalan yaşlılara deprem sonrası meydana gelen yangınlarda nasıl hareket etmeleri konusunda bilgilendirmek amacıyla tatbikat gerçekleştirildi.

Karabük İl Afet ve Acil Durum (AFAD) Müdürlüğü tarafından Yenişehir’de bulunan Yücel Huzurevi’nde kalan yaşlılara bilgilendirme semineri ve deprem sonrası meydana gelebilecek yangın sırasından neler yapılabileceklerini öğretmek amacıyla tatbikat yapıldı. Senaryo gereği, meydana gelen 7,1 büyüklüğünde bir depremde içeride bulunan yaralılar dışarı çıkartılırken, deprem sonrası meydana gelen yangında binada mahsur kalanlar itfaiye yardımı ile kurtarıldı. Ayrıca yangına müdahale konusunda huzurevinde kalan yaşlılara uygulamalı eğitim verildi.

Karabük İl Afet ve Acil Durum Müdürü Gazanfer Erbay, gerçekleştirdikleri tatbikatı huzurevinde kalan yaşlılara deprem veya yangın sırasında nasıl hareket etmeleri gerektiğini göstermek amacıyla yaptıklarını belirterek, "Huzurevinde yaşlılarımız var, herhangi bir deprem ve yangın huzurevini etkileyebilecek doğal afetlerin başında geliyor. Bir yangın veya deprem olduğu zaman buradaki yaşlı sakinlerimiz nasıl davranmaları gerekiyor. Kendilerini nasıl korumaları gerekiyor diye çok fazla bir görselliğe girmeden anlatmaya çalıştık. Önemli olan buradaki tatbikattan ve görsellikten daha çok olayın nasıl olacağını ne tür davranış göstereceğini öğretmek. Yangınlarda mücadelenin başı, yangına başlangıç aşamasında müdahale etmektir. Burada her katta yangın söndürme tüplerimiz ve cihazlarımız var ama bunları nasıl kullanılacağını da bilmek lazım. En son yaşlı sakinlerimize bunu anlatmaya çalıştık" dedi.

