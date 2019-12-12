HABER

Huzurevinde deprem ve yangın tatbikatı

GÜNCEL HABERLERİ  | 12.12.2019 16:49 | Son Güncelleme

Karabük’te huzurevinde kalan yaşlılara deprem sonrası meydana gelen yangınlarda nasıl hareket etmeleri konusunda bilgilendirmek amacıyla tatbikat gerçekleştirildi.Karabük İl Afet ve Acil Durum (AFAD) Müdürlüğü tarafından Yenişehir’de bulunan Yücel Huzurevi’nde kalan yaşlılara bilgilendirme semineri ve deprem sonrası meydana gelebilecek yangın sırasından neler yapılabileceklerini öğretmek amacıyla tatbikat yapıldı.

Karabük’te huzurevinde kalan yaşlılara deprem sonrası meydana gelen yangınlarda nasıl hareket etmeleri konusunda bilgilendirmek amacıyla tatbikat gerçekleştirildi.
Karabük İl Afet ve Acil Durum (AFAD) Müdürlüğü tarafından Yenişehir’de bulunan Yücel Huzurevi’nde kalan yaşlılara bilgilendirme semineri ve deprem sonrası meydana gelebilecek yangın sırasından neler yapılabileceklerini öğretmek amacıyla tatbikat yapıldı. Senaryo gereği, meydana gelen 7,1 büyüklüğünde bir depremde içeride bulunan yaralılar dışarı çıkartılırken, deprem sonrası meydana gelen yangında binada mahsur kalanlar itfaiye yardımı ile kurtarıldı. Ayrıca yangına müdahale konusunda huzurevinde kalan yaşlılara uygulamalı eğitim verildi.
Karabük İl Afet ve Acil Durum Müdürü Gazanfer Erbay, gerçekleştirdikleri tatbikatı huzurevinde kalan yaşlılara deprem veya yangın sırasında nasıl hareket etmeleri gerektiğini göstermek amacıyla yaptıklarını belirterek, "Huzurevinde yaşlılarımız var, herhangi bir deprem ve yangın huzurevini etkileyebilecek doğal afetlerin başında geliyor. Bir yangın veya deprem olduğu zaman buradaki yaşlı sakinlerimiz nasıl davranmaları gerekiyor. Kendilerini nasıl korumaları gerekiyor diye çok fazla bir görselliğe girmeden anlatmaya çalıştık. Önemli olan buradaki tatbikattan ve görsellikten daha çok olayın nasıl olacağını ne tür davranış göstereceğini öğretmek. Yangınlarda mücadelenin başı, yangına başlangıç aşamasında müdahale etmektir. Burada her katta yangın söndürme tüplerimiz ve cihazlarımız var ama bunları nasıl kullanılacağını da bilmek lazım. En son yaşlı sakinlerimize bunu anlatmaya çalıştık" dedi.

PARTNER İhanet gizli kamerayla ortaya çıktı! İhanet gizli kamerayla ortaya çıktı!
ASAASA
TIR devrildi; sürücü ve oğlu öldüTIR devrildi; sürücü ve oğlu öldü
1/
YORUMLARI GÖR ( 0 )

En Çok Okunan Haberler

Şırıngalı çikolatadan bir ölüm daha!

Şırıngalı çikolatadan bir ölüm daha!

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan İmamoğlu'na: Sen otur işine bak!

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan İmamoğlu'na: Sen otur işine bak!

Flaş gelişme! Resmi başvuru yapıldı

Flaş gelişme! Resmi başvuru yapıldı

Ünlü şarkıcıdan olay gönderme! 'Kutu açsın'

Ünlü şarkıcıdan olay gönderme! 'Kutu açsın'

Son dakika... Merkez Bankası faiz kararını açıkladı

Son dakika... Merkez Bankası faiz kararını açıkladı

Ülke genelinde dev uygulama!

Ülke genelinde dev uygulama!

İlginizi Çekebilir

"Bitmeden Yakala" fırsatları Amazon'da seni bekliyor. Birçok kategorideki özel fırsatları kaçırmayın!

"Bitmeden Yakala" fırsatları Amazon'da seni bekliyor. Birçok kategorideki özel fırsatları kaçırmayın!

Eski milli futbolcular için istenen cezalar belli oldu

Eski milli futbolcular için istenen cezalar belli oldu

Hemen alışverişe başla! Yeni yılı indirimlerle karşıla.

Hemen alışverişe başla! Yeni yılı indirimlerle karşıla.

Günlerdir aranıyorlar! 'Ceset bulundu' iddiasına yalanlama

Günlerdir aranıyorlar! 'Ceset bulundu' iddiasına yalanlama

İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu’ndan bir ilk!

İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu’ndan bir ilk!

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Şanlıurfa Cumhuriyet Başsavcılığı'ndan 'Barış Pınarı Harekatı' açıklaması! 104 kişi yakalandı

Başsavcılık'tan 'Barış Pınarı' açıklaması! 104'ü...

4 teröristin etkisiz hale getirildiği operasyon kamerada

Kafa kamerasıyla kaydedildi! Böyle öldürüldüler

MSB: Barış Pınarı Harekatı bölgesinde el yapımı 75 mayın imha edildi

MSB: Barış Pınarı Harekatı bölgesinde el yapımı 75 mayın imha edildi

Son dakika: Suriye'nin kuzeyinde Rusya ile 15'inci kara devriyesi tamamlandı

MSB'den Rusya ile devriye açıklaması

Eski Çevre Bakanı Fevzi Aytekin'e dolandırıcılık şoku

Eski Çevre Bakanı Fevzi Aytekin'e dolandırıcılık şoku

Ahmet Davutoğlu'nun 'Gelecek Partisi'nin kuruluş dilekçesi Bakanlığa verildi

Flaş gelişme! Resmi başvuru yapıldı

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.