Huzurevinde erotik parti skandalı! Yaşlılardan biri kalp krizi geçirince...

Bir sosyal medya fenomeni olan Nadia Cartagena isimli genç kadın, Kolombiya, Cartagena'danın El Prado'daki 'Una Mano Amiga Vakfı'ndaki yaşlılar için bir parti düzenlemek istedi. Partide bolca tatlı ve çok sayıda erotik dansçı yer alıyordu. Herkes çok eğleniyor gibi görünüyordu.

TEDAVİYE ALINDI

Ancak bir noktada işler kötüye gitti ve eğlence düşkünlerinden biri olan yaşlı bir kadın kalp krizi geçirmeye başladı. Hızlı bir ilk müdehalenin ardından sağlık ekipleri mekana geldi ve yaşlı kadın hemen tedaviye alındı.

''ÜZGÜNÜM''

Olayın ardından gözyaşları içinde konuşmaya çalışan influencer "Bugün yaşlılar için bir erotik parti düzenledim. Ancak orada hayatımın en büyük korkusunu yaşadım ve bunu asla beklemiyordum. Gerçek şu ki çok üzgünüm, sadece onları biraz eğlendirmek istedim.'' diye açıkladı.

ÖFKEYLE KARŞILADILAR

Birçok kullanıcı Nadia'ya öfkeyle karşılık verdi ve abarttığını dile getirdiler. Ancak Nadia temel amacının eğlence olmadığını ve bu insanlardan yararlanmadığını belirtti. Aslında bir mesaj vermek için böyle bir girişimde bulunduğunu ve partiden sonra yaşlılar için bağışta bulunduğunu da ekledi.

BİR AMACI VARDI

Parti için gerekli tüm izinlerin alındığını ve belgelendiğini söyleyen genç kadın, kimseye zoraki bir şey yaptırılmadığını, zaten platformunun sosyal yardım içerikleriyle dolu olduğunu ve aslında Cartagena Belediye Başkanlığı'na yaşlı insanların daha fazla bakım ve ilgiye ihtiyacı olduğu mesajını vermek istediğini açıkladı.



