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Huzurevinde kalan yaşlılara özel tırnak bakımı

GÜNCEL HABERLERİ  | 08.10.2019 15:04 | Son Güncelleme

SAMSUN’da bulunan Huzurevi Bakım ve Rehabilitasyon Merkezi’nde kalan yaklaşık 70 yaşlıya, özel el ve ayak tırnak bakımı yapıldı.

Hüseyin KALAY/SAMSUN, (DHA) - SAMSUN’da bulunan Huzurevi Bakım ve Rehabilitasyon Merkezi’nde kalan yaklaşık 70 yaşlıya, özel el ve ayak tırnak bakımı yapıldı.

Samsun Valisi Osman Kaymak ve eşi Emine Kaymak, Canik ilçesinde bulunan Huzurevi Bakım ve Rehabilitasyon Merkezi’ni ziyaret etti. Vali Kaymak ve eşi Emine Kaymak, burada yaşlılarla sohbet edip gül verdi. Samsun’da bulunan özel bir el ve ayak tırnak bakım merkezi görevlileri ise huzurevinde kalan yaşlılara özel tırnak bakımı yaparken, Vali Kaymak, sorumlu Evrim Akın’dan yaptığı uygulama hakkında bilgi aldı. Akın özellikle mantar rahatsızlığı açısından yaşlılarda tırnak bakımının çok önemli olduğunu söyleyerek, huzurevinde kalan yaklaşık 70 yaşlıya el ve ayak tırnak bakımı yaptıklarını belirtti.

Samsun Valisi Osman Kaymak, “Allah insanlara belirli bir ömür vermiş. Hepimizin gençlik yılları ve güzel zamanları oluyor ama hepimiz bir gün yaşlanacağız. Bir toplum yaşlılarına iyi bakmıyorsa, yaşlılarını ihmal ediyorsa, yarın kendileri için daha kötü şartların geleceğini bilmesi lazım. Bizler için sizler çok kıymetlisiniz. Devletimiz sizler için her türlü imkanı hazırlıyor. Sizlerden tek istediğimiz devlete ve millete dua edin. Biliyorsunuz, haberleri izliyorsunuz şu an. Suriye’nin kuzeyine bir operasyon hazırlığımız var. Türkiye çok zor bir coğrafya. Bunun için sizlerden tek isteğimiz dua etmeniz. Bu devletin birliği beraberliği için güçlü olmamız için biz büyüklerin duasına inanıyoruz. Güçlü Türkiye için dua edip birbirimizi çok seveceğiz” dedi.

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