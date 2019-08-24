HABER

Huzurevinde mutlu yıllar

GÜNCEL HABERLERİ  | 24.08.2019 13:28 | Son Güncelleme

Nilüfer Belediyesi İnci ve Taner Altınmakas Huzurevi sakinleri için düzenlenen doğum günü kutlaması renkli görüntülere sahne oldu.2016 yılında açılan Nilüfer Belediyesi İnci ve Taner Altınmakas Huzurevi’nde düzenlenen doğum günü kutlamaları keyifli anlara sahne oluyor.

Huzurevinde mutlu yıllar

Nilüfer Belediyesi İnci ve Taner Altınmakas Huzurevi sakinleri için düzenlenen doğum günü kutlaması renkli görüntülere sahne oldu.
2016 yılında açılan Nilüfer Belediyesi İnci ve Taner Altınmakas Huzurevi’nde düzenlenen doğum günü kutlamaları keyifli anlara sahne oluyor. Ağustos ayı içinde doğanlar için düzenlenen doğum günü kutlamasında bol eğlence vardı. Emine Erdem, Rüştiye Çekiç, Cemal Sağıroğlu, Leman Akaya, Fatma Saraçoğlu ve Ali Ak için düzenlenen kutlamada, huzurevi sakinleri çalınan oyun havaları eşliğinde oynayıp eğlendi. Kutlamaya Nilüfer Belediye Başkan Yardımcısı Dr. Sibel Özer de katıldı. Huzurevi konukları ile tek tek ilgilenen ve hatırlarını soran Özer, “Belediyemizin Altınmakas âilesi iş birliği ile hayata geçirdiği Türkiye’nin en modern huzurevleri arasında bulunan bu kurumda, misafirlerimizin sosyal hayatda yer almaları ve vakitlerini en iyi şekilde geçirebilmeleri için çeşitli sosyal faaliyetler geziler düzenliyoruz. Artık geleneksel hâle getirdiğimiz doğum günü kutlamaları da aslında bunlardan biri. Böylece konuklarımızın mutluluğu bizim de mutluluğumuz oluyor” dedi.

Huzurevinde mutlu yıllar

Huzurevinde mutlu yıllar

Kalça yarışmasının en iddialı adayı! Gerçek mesleği şoke etti Kalça yarışmasının en iddialı adayı! Gerçek mesleği şoke etti
Kalkınma ve destekleme programında yenilikler anlatıldıKalkınma ve destekleme programında yenilikler anlatıldı
Otomobil hırsızlığı güvenlik kameralarına yansıdıOtomobil hırsızlığı güvenlik kameralarına yansıdı
YORUMLARI GÖR ( 0 )

En Çok Okunan Haberler

Market önünde dehşet! Cinayet anı kamerada

Market önünde dehşet! Cinayet anı kamerada

Kritik görüşmenin ardından ABD açıkladı! Tek tek yıkıyorlar!

Kritik görüşmenin ardından ABD açıkladı! Tek tek yıkıyorlar!

Dilmen'den flaş N'Koudou iddiası!

Dilmen'den flaş N'Koudou iddiası!

Arka Sokaklar yeni sezondan çarpıcı fragman!

Arka Sokaklar yeni sezondan çarpıcı fragman!

Pençe-3 harekatı başladı! Bakanlık duyurdu

Pençe-3 harekatı başladı! Bakanlık duyurdu

Ahmet Davutoğlu'na şok protesto: Buraya gelemez

Ahmet Davutoğlu'na şok protesto: Buraya gelemez

İlginizi Çekebilir

%50 ye ek %20 indirim fırsatı Atasun'da!

%50 ye ek %20 indirim fırsatı Atasun'da!

Şırnak'tan kahreden haber! Şehit sayısı yükseldi

Şırnak'tan kahreden haber! Şehit sayısı yükseldi

%70'e ek Sepette %30 indirim Ds'damat'ta sizleri bekliyor!

%70'e ek Sepette %30 indirim Ds'damat'ta sizleri bekliyor!

Ankara'da korkutan deprem!

Ankara'da korkutan deprem!

Meteoroloji'den art arda uyarılar! Birçok il listede: Saat verildi

Meteoroloji'den art arda uyarılar! Birçok il listede: Saat verildi

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
MHP İlçe Başkanı teknede çıkan yangında ağır yaralandı

MHP'li başkan ağır yaralandı

Diyarbakır'da zırhlı araç kaza yaptı! Şehit ve yaralı polisler var

Diyarbakır'da zırhlı araç devrildi! 1 polis şehit...

TBB Başkanı Metin Feyzioğlu: Suriyeliler içerisinde çok sayıda ajan var

Metin Feyzioğlu: Suriyeliler içerisinde çok sayıda ajan var

Dağa kaçırıldığı iddia edilen gencin nişanlısından yalanlama

Dağa kaçırıldığı iddia edilen gencin nişanlısı konuştu

İstanbul'da minibüs tramvay yoluna girdi! Seferler durdu

İstanbul'da bu sabah! Seferler durdu

İzmir'de belediye başkanının makam odasında dinleme cihazı bulunmasıyla ilgili flaş gelişme

Belediye başkanının odasında dinleme cihazı bulunmuştu!

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.