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Huzurevinde seksi akşam yemeği!

DÜNYA HABERLERİ  | 17.10.2018 14:20 | Son Güncelleme

İngiltere'deki bir huzurevinde gerçekleşen etkinlik sosyal medyada şok etkisi yarattı. Bir doğumgünü partisi için toplanan huzurevi sakinlerin ve aileleri sıradışı bir kutlamaya tanıklık etti. Hem ülke, hem de dünya basınına yansıyan kutlamada huzurevinin 11 konuğuna çıplak garsonların yaptığı servisler yer aldı. Üzerlerinde sadece kırmızı önlük bulunan garsonlar konuklara unutulmaz bir gece yaşattı.

89 yaşındaki bir huzurevi sakininin isteği üzerine yapılan organizasyona huzurevinde kalan kişilerin aileleri ve kızları da katıldı. Etkinlik boyunca garsonlarla flört eden kadınlar, seksi garsonlardan masaj ve sınırsız yemek servisi aldı. Hem midelerine hem de gözlerine ziyafet çeken konuklar zaman zaman garsonlarla şakalaşmayı da ihmal etmedi.

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İngiltere'nin Essex'e bağlı Colchester kasabasında bulunan huzurevinde sakin bir hayat süren kadınlar, nabızlarını yükseltecek bir sürpriz istiyordu. Huzurevi sakinlerinin bu isteğine kayıtsız kalmayan yönetim, kadınlara 'küçük, seksi' bir iyilik yaptı.
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Geçtiğimiz hafta vücut bulan bu iyilik, kadınları oldukça memnun etti. Birbirinden seksi ve çıplak erkeklerde zaman geçiren yaşlı kadınlar, hem midelerine hem de gözlerine ziyafet çektirdi. Yemek servisi yapan yarı çıplak erkekleri büyük zevkle izleyen 11 huzurevi konuğunun kızları ve torunları da düzenlenen bu etkinlikten geri kalmadı.
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Kaslı garsonlardan servis isteyen kadınlardan bazıları masaj hizmeti de almaktan geri kalmadı. Bazılarıysa tekerlekli sandalyede olmasına rağmen garsonlarla şakalaşarak keyifli zaman geçirdi.
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Bu fikrin huzurevinde ağırladıkları 89 yaşındaki Joan Corp'tan çıktığını söyleyen Huzurevinin etkinlik koordinatörü Claire Martin, söylediğine göre karşılaştığı istek karşısında hiç şaşırmamış.
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'Bugün ne istiyorsun?' diye sorsak bize hep 'erkek istiyorum' diye cevap veriyordu. Bu yüzden ona isteği sorulunca bunu talep etmesine şaşırmadık.' diyen Claire Martin, düzenlediği organizasyonla huzurevi sakinlerine unutamayacakları bir gün yaşattı.
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FLÖRT ETTİLER

FLÖRT ETTİLER
Martin yaşlı kadınların burada genç erkeklerle sohbet edip, 'zararsız' flörtlerde bulunduklarını söyledi. Huzurevi sakinlerinden 99 yaşındaki Doll Jenkins ise bu sürprize bayıldığını ve kendi 100. yaş gününde de bu yakışıklıları görmek istediğini söyledi.
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Anahtar Kelimeler:
Huzurevi Garson

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