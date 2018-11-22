Huzurevinde tanışıp, evlendiler

Latif SANSÜR / KUŞADASI (Aydın), (DHA) AYDIN'ın Kuşadası ilçesinde 78 yaşındaki Ali İhsan Çelik, ilk görüşte gönlünü kaptırdığı kendisi gibi Belediye Huzurevi'nde kalan 72 yaşındaki Huriye Şermin Çavdar ile evlendi. Çiftin nikahını Kuşadası Belediye Başkanı Özer Kayalı kıyarken, şahitler arasında Kuşadası Kaymakamı Sadettin Yücel de yer aldı. Çiftin mutluluklarına Huzurevi'nin çalışanları ve buradaki arkadaşları da ortak oldu. Kuşadası Belediyesi Huzurevi'nde 1 yıl 4 aydır kalan Ali İhsan Çelik, 10 ay önce aynı kuruma gelen Huriye Şermin Çavdar'a ilk görüşte gönlünü kaptırdı. Çevik, bir arkadaşının aracılığıyla Çavdar'a tanışmak istediğini iletti. Tanışmalarından 8 ay sonra Çelik, Çavdar'a evlenme teklifinde bulundu. Çavdar, 2 çocuğunun karşı çıkmasına rağmen Çelik'in evilik teklifini kabul etti. Çift, bu birlikteliklerini nikah masasına taşıdı. Huzurevinde yapılan törende, çiftin nikahını CHP'li Kuşadası Belediye Başkanı Özer Kayalı kıydı. Kuşadası Kaymakamı Sadettin Yücel de nikah şehitliği yaptı. Daha sonra, çifti mutlu günlerinde yalnız bırakmayan huzurevi sakinleri ve davetliler çalan müzikler eşliğinde gönüllerince eğlendi. Başından daha önce 3 evlilik geçtiğini belirten Ali İhsan Çelik, "İlk eşim öldü. Diğer ikisi ile anlaşamayıp, boşandım. Huriye Şermin Hanım'ı huzurevine geldiği ilk gün görüp, aşık oldum. Uzun yılardır tatmadığım bir duyguydu. Onunla mutlu olacağımı düşündüm. Ardından da tanışıp, evledik. Yalnız yaşamak istemiyorum" dedi. Üç torun sahibi Huriye Şermin Çavdar da ilk evliliğimi 14 yaşında yaptığını belirtip, "Yaşım çok küçüktü. Eşimin de yaşı küçüktü. Çok zorluklar çektim. 18 yaşındayken eşim öldü. Dul yaşadım. Yalnızlığı sevmeyen bir insanım. Yıllarca çocuklarım için tek başıma yaşadım. Yıllar sonra ise aşkı, sevgiyi bir kez daha tatmak çok iyi bir duygu. Gençlere tavsiyem, ikinci, üçüncü demesinler evlensinler. Şanslarını bir daha denesinler" diye konuştu. Kuşadası Belediye Başkanı Özer Kayalı da çifti tebrik edip, "Bu yaşta bu kararı almak bana göre gençlik işaretidir. İnsan her zaman hissettiği yaştadır. Aldığınız bu karardan dolayı sizleri kutluyor, nikahınızı kıymaktan onur duyuyorum" dedi. Kuşadası Kaymakamı Sadettin Yücel de "Mesleki ve özel hayatımda çok özel ve önemli bir an. Çiftimizi tebrik ediyor, mutlu olmalarını temenni ediyorum. Bu izdivaç geride kalanlar için örnek bir davranış. Normal şartlarda kadın ve erkek tek başına yarımdır. Kadın ve erkek bir yuva, bir çatı altında bir araya geldiklerinde bir tamı oluştururlar. Bu anlamda insanlar çift yaratılmışlardır. Çift yaşamak için yaratılmışlardır. Bunun da yaşı yoktur. Hatta bizim inanç ve kültürümüzde son anda da olsa nikahlanarak o nihai emaneti teslim etmek gerektir. Son yıllarda buna çok riayet edilmemeye başlandı. Ben bu nedenle sevgili büyüklerimize özellikle bu örnek davranışları dolayısıyla teşekkürlerimi iletiyorum" diye konuştu.

