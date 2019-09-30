Huzurevinde yazdığı şiirleri 82 yaşında kitaplaştırdı

ESRA HACIOĞLU - Ümitköy Huzurevi'nde yaşayan 82 yaşındaki Sultan Demirtaş, çocukluğundan beri zihninde tasarladığı şiirleri huzurevindeki arkadaşlarının desteğiyle "Sultan Demirtaş'ın Yüreğinden Seslenişler" isimli kitapla yazıya döktü.

İki evlilik yapan ancak hiç evlat sahibi olamayan Demirtaş, ikinci eşinin üç çocuğuna annelik yaptı ve 1994'te eşi ile annesini art arda kaybettikten sonra hem psikolojik rahatsızlıklar hem de çeşitli sağlık sorunlarıyla mücadele etti.

Demirtaş, bir süre Ankara'daki evinde yalnız yaşadıktan sonra üvey kızının yanına taşındı ve 2006'da Ümitköy Huzurevi'ne yerleşti.

İlk aylarda huzurevine alışmakta güçlük çeken Demirtaş, daha sonra kendine ait odasında mutlu bir yaşam kurdu ve biriktirdiği aylıklarıyla 2 kez hacca, 8 kez umreye gitti.

Bu süreçte küçüklüğünden beri zihninde biriktirdiği şiirleri, huzurevindeki arkadaşlarının desteğiyle "Sultan Demirtaş'ın Yüreğinden Seslenişler" isimli bir kitaba dönüştüren Demirtaş, odasında bir yandan şiir yazıyor bir yandan da öksüz çocuklar için kıyafet örüyor.