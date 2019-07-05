HABER

Huzurevinden izinli çıkan yaşlı adamın denizde cesedi bulundu

YAŞAM HABERLERİ  | 05.07.2019 22:04 | Son Güncelleme

BAYBURT Huzurevi'nde kalan ve 3 gün izin alarak Trabzon'a gelen Mürsel Yılmaz'ın (65) denizde cansız bedeni bulundu.

Huzurevinden izinli çıkan yaşlı adamın denizde cesedi bulundu

Serkan KILINÇ/TRABZON, (DHA)- BAYBURT Huzurevi'nde kalan ve 3 gün izin alarak Trabzon'a gelen Mürsel Yılmaz'ın (65) denizde cansız bedeni bulundu.
Trabzon'un Akçaabat ilçesinde akşam saatlerinde balıkçı barınaklarında denizde ceset görenler, durumu polise bildirdi. Balıkçı barınağına gelen ekiplerin haber verdiği Sahil Güvenlik Komutanlığı'na bağlı dalgıç ekibi, deniz yüzeyindeki cesedi sudan çıkardı. Yapılan incelemede cesedin Mürsel Yılmaz' ait olduğu belirlendi.
Bayburt’ta Huzurevi'nde kalan Yılmaz'ın 3 gün izin alarak Trabzon’a geldiği öğrenildi. Yılmaz’ın cansız bedeni otopsi için Trabzon Adli Tıp Kurumu'na kaldırıldı.
Polisin olayla ilgili soruşturması sürüyor.

FOTOĞRAFLI

Huzurevinden izinli çıkan yaşlı adamın denizde cesedi bulundu

Kayseri'de heyecanlandıran keşif! Tam 7,5 milyon yıllık...Kayseri'de heyecanlandıran keşif! Tam 7,5 milyon yıllık...
Konya'da otomobil takla attı: 1 ölü, 3 yaralıKonya'da otomobil takla attı: 1 ölü, 3 yaralı
Tarım işçilerinin taşındığı minibüs ile kamyon çarpıştı: 12 yaralıTarım işçilerinin taşındığı minibüs ile kamyon çarpıştı: 12 yaralı
YORUMLARI GÖR ( 0 )

En Çok Okunan Haberler

Hande Erçel'in son hali şaşırttı!

Hande Erçel'in son hali şaşırttı!

Tüm izinler alındı! İşte bankanın yeni sahibi

Tüm izinler alındı! İşte bankanın yeni sahibi

Hatay'daki patlamayla ilgili korkunç detay!

Hatay'daki patlamayla ilgili korkunç detay!

Yargıtay'dan Ahmet Altan, Mehmet Altan ve Nazlı Ilıcak kararı

Yargıtay'dan Ahmet Altan, Mehmet Altan ve Nazlı Ilıcak kararı

İmamoğlu görevden aldı! 'Veri kopyalama' krizinin kritik ismiydi

İmamoğlu görevden aldı! 'Veri kopyalama' krizinin kritik ismiydi

25 çocuğu istismar eden öğretmen için karar verildi! Aileler sinir krizi geçirdi

25 çocuğu istismar eden öğretmen için karar verildi! Aileler sinir krizi geçirdi

İlginizi Çekebilir

Amazon Türkiye’nin saat başı değişen günün fırsatlarını keşfedin!

Amazon Türkiye’nin saat başı değişen günün fırsatlarını keşfedin!

Antalya'da şaşkına çeviren görüntü!

Antalya'da şaşkına çeviren görüntü!

Trendyol’un en uygun fiyatları en yeni ürünlerini sizin için araştırdık.

Trendyol’un en uygun fiyatları en yeni ürünlerini sizin için araştırdık.

Camiye bıraktığı not imamı duygulandırdı

Camiye bıraktığı not imamı duygulandırdı

İntiharı yürekleri yakmıştı! İbrahim Layık hakkında açıklama

İntiharı yürekleri yakmıştı! İbrahim Layık hakkında açıklama

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Dilencilerin ekmeğinin arasından para çıktı!

Dilencilerin ekmeğinin arasından para çıktı!

Dicle Elektrik ekibine kaçak kontrolü sırasında saldırı

Dicle Elektrik ekibine kaçak kontrolü sırasında saldırı

TEM'de sürücü kalp krizi geçirdi! 7 araç birbirine girdi

TEM'de sürücü kalp krizi geçirdi! 7 araç birbirine girdi

Gümüşhane’de çalındı, Trabzon'da bulundu

Gümüşhane’de çalındı, Trabzon'da bulundu

Belediye Başkanı Mücahit Aktan'ın vurduğu öne sürülen kız kardeşi hayatını kaybetti

Meryem Aktan kurtarılamadı!

Metil alkol, Mersin'den sonra Niğde'de de can aldı

Mersin'den sonra şimdi de Niğde! Ölüm saçıyor

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.