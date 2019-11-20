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Huzurevinden kaçmak için balkondan atlayan yaşlı kadın tellere saplandı

GÜNCEL HABERLERİ  | 20.11.2019 11:05 | Son Güncelleme

Aydın’ın Efeler ilçesinde, kaldığı huzurevinden kaçmak için balkondan atlayan yaşlı kadın, üzerine düştüğü tel örgünün bacaklarına saplanması sonucu yaralandı.Olay, sabaha karşı Efeler ilçesine bağlı Umurlu Mahallesi’nde faaliyet gösteren özel bir huzurevi ve yaşlı bakım merkezinde meydana geldi.

Aydın’ın Efeler ilçesinde, kaldığı huzurevinden kaçmak için balkondan atlayan yaşlı kadın, üzerine düştüğü tel örgünün bacaklarına saplanması sonucu yaralandı.
Olay, sabaha karşı Efeler ilçesine bağlı Umurlu Mahallesi’nde faaliyet gösteren özel bir huzurevi ve yaşlı bakım merkezinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre; huzurevinin önünden geçen vatandaşlar, binanın yan tarafındaki kargıların arasından inleme sesi geldiğini duyunca, gidip yardım etmek istedi. Sesin geldiği yere ulaştıklarında binayı çevreleyen tel örgülere ayaklarından saplanmış ve baş aşağı vaziyette asılı duran yaşlı kadını gören vatandaşlar, ilk önce kendi çabalarıyla kadını kurtarmaya çalıştı. Her iki bacağına da teller saplanan yaşlı kadın, çabalara rağmen kurtarılmadı
Acı içinde feryat eden yaşlı kadın kurtarılamayınca itfaiye ve sağlık ekiplerinden yardım istendi. Ekiplerin müdahalesiyle saplandığı tel örgülerden kurtarılan 75 yaşındaki F.S., olay yerinde yapılan ilk müdahalesinin ardından hastaneye sevk edildi. Tedavi altına alınan ve sağlık durumunun iyi olduğu öğrenilen F.S’nin yaşadığı psikolojik sorunlar nedeniyle daha önce de birkaç kez huzurevinden kaçmaya çalıştığı öğrenildi.

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