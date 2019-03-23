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Huzurevinin asırlık çınarına doğum günü

GÜNCEL HABERLERİ  | 23.03.2019 12:39 | Son Güncelleme

Bursa Büyükşehir Belediye Başkanı Alinur Aktaş, huzurevinde 100’üncü yaşını kutlayan Şevket Özcan’la birlikte doğum günü pastası kesti.Bursa’da göreve başladıktan sonra fırsat buldukça huzurevini ziyaret edip, yaşlılarla sohbet eden Büyükşehir Belediye Başkanı Alinur Aktaş, bu kez çok farklı bir faaliyet için huzurevini ziyaret etti.

Huzurevinin asırlık çınarına doğum günü

Bursa Büyükşehir Belediye Başkanı Alinur Aktaş, huzurevinde 100’üncü yaşını kutlayan Şevket Özcan’la birlikte doğum günü pastası kesti.
Bursa’da göreve başladıktan sonra fırsat buldukça huzurevini ziyaret edip, yaşlılarla sohbet eden Büyükşehir Belediye Başkanı Alinur Aktaş, bu kez çok farklı bir faaliyet için huzurevini ziyaret etti. Büyükşehir Belediyesi Huzurevi’nde üç yıldır kalan Şevket Özcan’ın 100 yaşına basması dolayısıyla huzurevi idâresi tarafından doğum günü düzenlendi. Şevket dede ve huzurevi sakinlerini bu anlamlı günde yalnız bırakmayan Başkan Aktaş, öğle yemeğini yaşlılarla yedikten sonra, doğum günü kutlamasına katıldı. Şevket Dede ve huzurevi sakinleriyle sohbet eden Başkan Aktaş’a, Büyükşehir Belediyesi organizasyonu ile umre ziyaretine giden huzurevi sakinleri hurma ve zemzem hediye etti. Şampiyon olan huzurevi bocce takımını da tebrik eden Başkan Aktaş, daha sonra 1 asrı geride bırakan Şevket Özcan ile birlikte doğum günü pastasını kesti.
Hayır duası alın
Huzurevi sakinlerinin zamanları en iyi şekilde geçirmeleri için Büyükşehir Belediyesi olarak her türlü katkıyı verdiklerini hatırlatan Başkan Aktaş, anne babasını ihmâl eden vatandaşlara da seslendi. Anne babasını görme imkânı olup da ihmâl edenlere seslenen Başkan Aktaş, “Mutlaka en kısa zamanda giden, onların hayır duasını alın. Bakın Şevket amca 100 yılı geride bıraktı. Soruyorum kendisine 100 yıl nasıl geçti diye. ‘Bir şey anlamadım gelip geçti’ diyor. O yüzden mutlaka büyüklerimizi ziyaret edip hayır dualarını alalım. Ben bütün huzurevi sakinlerimize sağlıklı bir ömür diliyorum” dedi.

Huzurevinin asırlık çınarına doğum günü

Huzurevinin asırlık çınarına doğum günü

Huzurevinin asırlık çınarına doğum günü

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