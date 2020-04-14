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'Huzurevlerinde 3 binden fazla yaşlı koronavirüsten öldü'

DÜNYA HABERLERİ  | 14.04.2020 10:03 | Son Güncelleme

ABD medyası tarafından analiz edilen verilere göre, ülke genelindeki huzurevlerinde 3 binden fazla insan yeni tip koronavirüs (Kovid-19) nedeniyle hayatını kaybetti ve 2 binden fazla huzurevinde de Kovid-19 vakaları bulunuyor.

'Huzurevlerinde 3 binden fazla yaşlı koronavirüsten öldü'

Kovid-19 pandemisinin merkez üssü haline gelen ABD'de, ülke genelindeki huzurevlerinde binlerce vaka tespit edildiği ve çok sayıda yaşlı insanın hayatını kaybettiği ortaya çıktı.

USA Today tarafından analiz edilen verilere göre, eyalet kurumları 2 bin 300'den fazla huzurevinin Kovid-19 salgınından etkilendiğini bildirdi.

Verilere göre, ülke genelindeki 37 eyaletteki huzurevlerinde 3 binden fazla yaşlı insan virüs nedeniyle hayatını kaybettti.

ABD Hastalık Kontrol ve Önleme Merkezleri (CDC), mart ayının sonunda ülkedeki 400 kadar huzurevinin salgından etkilendiği tahmininde bulunmuştu.

Verilerde, 26 eyaletteki huzurevlerinde toplamda 18 bin 300 kişinin Kovid-19 testinin pozitif çıktığı bilgisi yer aldı.

'ÇOK SAYIDA VAKA BELGELENMEDİ'

USA Today'e göre, ayrıca eyaletler arasında tutarlı veri izlemenin olmaması ve testlerin yapılmaması nedeniyle yüksek olasılıkla birçok vaka belgelenmedi.

Gazete, huzurevlerindeki vaka ve ölümlerin sayısı hakkında 50 eyaletin tümünden veri paylaşımı talebinde bulunduğunu, yüksek nüfusa sahip Florida da dahil olmak üzere 6 eyaletin bu talebe karşılık vermediğini belirtti.

Öte yandan gazeteye göre, Iowa eyaletindeki Kovid-19 kaynaklı ölümlerin yaklaşık yarısı uzun süreli olarak huzurevlerinde yaşayan insanlardan oluşuyordu. New York'ta huzurevlerinin yarısından fazlasında en az bir vaka bulunuyor ve New Jersey'de, huzurevlerindeki vaka sayısı geçen hafta 4 gün içinde 159'dan 285'e sıçradı.

CDC'ye göre, ülke genelinde 15 bin 600 kadar huzurevi bulunuyor ve buralarda 1.3 milyon kişi yaşıyor. Gazeteye göre bu huzurevlerinin dörtte üçü, son 3 yılda bulaşıcı hastalıkları düzenlemede ve kayıt altına almada başarısız oldukları nedeniyle tebliğler aldı.

ABD'de ilk Kovid-19 vakası Washington eyaletindeki bir huzurevinde tespit edilmişti. Federal sağlık kurumları, bu tesislerin geçen ay koronavirüsün yayılımı için 'hızlandırıcı' etkiye sahip olduğu açıkladı.

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Anahtar Kelimeler:
Huzurevi ABD koronavirüs

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