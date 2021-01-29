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“Huzurevlerinde Ölenlerin Sayısı Bildirilenden Yüzde 50 Fazla”

29.01.2021 00:21 | Son Güncelleme:
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“Huzurevlerinde Ölenlerin Sayısı Bildirilenden Yüzde 50 Fazla”

New York Eyalet Başsavcısı Letitia James, huzurevlerinde salgın hastalık yüzünden yaşamını yitirenlerin sayısının bildirilen rakamlardan en az yüzde elli daha fazla olduğu iddiasıyla soruşturma açtığını açıkladı

New York Eyalet Başsavcısı Letitia James, huzurevlerinde salgın hastalık yüzünden yaşamını yitirenlerin sayısının bildirilen rakamlardan en az yüzde elli daha fazla olduğu iddiasıyla soruşturma açtığını açıkladı.

Bugün yayınlanan 76 sayfalık ön raporda, Vali Andrew Cuomo’nun idaresi ve huzurevi yöneticileri suçlandı. Başsavcı James, Cuomo yönetiminin huzurevlerinde salgından ölen binlerce kişinin ölümünü bildirmemesinin muhtemel olduğunu kaydetti.

New York Eyalet Başsavcılığı tarafından açılan soruşturmada huzurevlerinde salgın hastalık yüzünden yaşamını yitirenlerin yüzde elli oranında eksik bildirildiği sonucuna varıldı. Raporda, New York’taki huzurevlerinden hastaneye kaldırıldıktan sonra yaşamını yitirenlerin kayıtlarda hastanede yaşamını yitirenler kategorisinde geçtiği, bu kişilerin huzurevinden hastaneye nakil edilmelerinin dikkate alınmadığı belirtildi.

“Eyaletin verdiği rakamlarla müfettişlerimizin saptadığı rakamlar çok farklı”

Başsavcı Letitia James, huzurevlerinde müfettişlerin yaptığı araştırmada, New York eyaleti tarafında bildirilen ölümler ve kendi elde ettikleri rakamlar arasında ciddi tutarsızlıklar olduğunu ifade etti. Raporda birçok huzurevinden elde edilen bilgilere göre, salgın hastalık yüzünden yaşamını yitirenlerin sayılarının eyaletin verdiği rakamlarla örtüşmediğinin çok sayıda örnekle tespit edildiği kaydedildi.

Başsavcı James, virüsle ilgili yerinde ve hastanede meydana gelen ölümler hakkında bilgi almak için, eyaletteki huzurevlerinin yüzde 10’unu oluşturan 62 huzurevinde ölüm rakamlarını incelediklerini, müfettişlerin daha sonra bu bilgileri New York Eyaleti Sağlık Dairesi tarafından yayınlanan kamuya açık ölüm raporlarıyla karşılaştırdıklarını belirtti. Bu huzurevlerinde başsavcılığa bildirilen ölümlerin 1.914, eyaletin verilerinin ise 1.229 olarak kayıtlara geçtiği ifade edildi. Başsavcı James, rakamlardaki tutarsızlıkların makul bir şekilde açıklanamayacağı için durumun araştırıldığını söyledi.

Huzurevlerinde ve diğer uzun süreli sağlık bakım tesislerinde salgın hastalık yüzünden meydana gelen ölümlerin, ülkedeki yaklaşık 430 bin can kaybının yaklaşık üçte birini oluşturduğu belirtildi. Federal ve eyalet yetkilileri, bu tür tesislerdeki personeli ve bölge sakinlerini aşılamayı öncelik haline getirse de aşı sürecinin çok yavaş işlediği belirtildi.

Huzurevlerindeki salgın hastalığa bağlı ihmallerden yaşanan can kayıplarından sorumlu tutulan Vali Cuomo, soruşturma raporunun yayınlaması sonrasında iddialara yönelik bir açıklama yapmadı.

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