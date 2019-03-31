Huzurevlerinde oylarını kullandılar

Seyranbağları Huzurevi Yaşlı Bakım ve Rehabilitasyon Merkezi ve 75. Yıl Huzurevi Yaşlı Bakım ve Rehabilitasyon Merkezi'nin sakinleri, oylarını huzurevine kurulan sandıklarda kullandı.

Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı ile Yüksek Seçim Kurulu Başkanlığının (YSK) iş birliğinde, daha önceki seçimlerde olduğu gibi 31 Mart Mahalli İdareler Genel Seçimlerinde de yaşlı ve engelli vatandaşların mağduriyet yaşamadan oylarını rahatlıkla kullanabilmesi için gereken tüm önlemler alındı.

Bu kapsamda, Türkiye genelindeki huzurevleri, engelli bakım ve rehabilitasyon merkezleri ile yaşlı bakım merkezlerine de sandık kuruldu.

75. Yıl Huzurevi Yaşlı Bakım ve Rehabilitasyon Merkezi ve Seyranbağları Huzurevi Yaşlı Bakım ve Rehabilitasyon Merkezi'ndeki yaşlılar da oylarını bulundukları yerde kullandı.

Huzurevi sakinlerinden 83 yaşındaki Güngör Başyiğit, oy kullanacağı için heyecanlandığını, gece uyumadığını söyledi. Başyiğit, huzurevlerine sandıkların kurulmasından büyük mutluluk duyduklarını belirterek sonuçların vatana millete hayırlı olmasını diledi.