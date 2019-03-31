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Huzurevlerinde oylarını kullandılar

GÜNCEL HABERLERİ  | 31.03.2019 11:23 | Son Güncelleme

Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı ile YSK'nin iş birliğinde 31 Mart Mahalli İdareler Genel Seçimlerinde yaşlı ve engelli vatandaşların mağduriyet yaşamadan oylarını rahatlıkla kullanabilmesi için gereken tüm önlemler alındı - Seyranbağları Huzurevi Yaşlı Bakım ve Rehabilitasyon Merkezi ve 75. Yıl Huzurevi Yaşlı Bakım ve Rehabilitasyon Merkezi sakinleri, oylarını huzurevine kurulan sandıklarda kullandı - Huzurevi sakini Gülümser Erdem: - "Huzurevlerine sandıkların kurulmasından çok memnunuz. Yaşlı insanlar oy kullanmak için nereye gideceklerdi? Böyle bir ortamın hazırlanması çok güzel" - Huzurevi sakini Muzaffer Yılmazer: - "Herkesin vatandaşlık görevini yerine getirerek oy kullanmaya gitmesi gerekir"

Seyranbağları Huzurevi Yaşlı Bakım ve Rehabilitasyon Merkezi ve 75. Yıl Huzurevi Yaşlı Bakım ve Rehabilitasyon Merkezi'nin sakinleri, oylarını huzurevine kurulan sandıklarda kullandı.

Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı ile Yüksek Seçim Kurulu Başkanlığının (YSK) iş birliğinde, daha önceki seçimlerde olduğu gibi 31 Mart Mahalli İdareler Genel Seçimlerinde de yaşlı ve engelli vatandaşların mağduriyet yaşamadan oylarını rahatlıkla kullanabilmesi için gereken tüm önlemler alındı.

Bu kapsamda, Türkiye genelindeki huzurevleri, engelli bakım ve rehabilitasyon merkezleri ile yaşlı bakım merkezlerine de sandık kuruldu.

75. Yıl Huzurevi Yaşlı Bakım ve Rehabilitasyon Merkezi ve Seyranbağları Huzurevi Yaşlı Bakım ve Rehabilitasyon Merkezi'ndeki yaşlılar da oylarını bulundukları yerde kullandı.

Huzurevi sakinlerinden 83 yaşındaki Güngör Başyiğit, oy kullanacağı için heyecanlandığını, gece uyumadığını söyledi. Başyiğit, huzurevlerine sandıkların kurulmasından büyük mutluluk duyduklarını belirterek sonuçların vatana millete hayırlı olmasını diledi.

Emekli 70 yaşındaki Muzaffer Yılmazer de "Herkesin vatandaşlık görevini yerine getirerek oy kullanmaya gitmesi gerekir." dedi.

Huzurevinde çok mutlu ve huzurlu günler geçirdiğini anlatan 74 yaşındaki Gülümser Erdem, "Huzurevlerine sandıkların kurulmasından çok memnunuz. Yaşlı insanlar oy kullanmak için nereye gideceklerdi? Böyle bir ortamın hazırlanması çok güzel. Ülke için en hayırlı olsun. Tüm seçimlerde kardeşçe, sevgiyle, birlik ve beraberlik içinde olalım." diye konuştu.

Huzurevi sakinlerinden 78 yaşındaki Türkan Altuğ da bulundukları yerde kurulan sandıklarda oy kullanmalarının kendileri için büyük kolaylık olduğunu dile getirerek "Sandık kurulması bizim için bir lütuf. Odamızdan indik, oyumuzu kullandık. Bu yaşta nereye gidecektik? Seçim sonuçları vatanımıza milletimize hayırlı olsun." ifadesini kullandı.

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