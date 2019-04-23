HABER

Huzurlu Sokaklar Uygulaması'nda 81 ilde 1452 kişi yakalandı!

GÜNCEL HABERLERİ  | 23.04.2019 11:05 | Son Güncelleme

Emniyet Genel Müdürlüğü ve Jandarma Genel Komutanlığı tarafından 81 ilde 45 bin 557 personelin katılımıyla yapılan 'Huzurlu Sokaklar Uygulaması'nda çeşitli suçlardan aranan 1452 kişi yakalandı.

Emniyet Genel Müdürlüğü ve Jandarma Genel Komutanlığı'na bağlı birimler, dün öğle ve akşam saatlerinde 'Huzurlu Sokaklar Uygulaması' yaptı. 81 ilde eş zamanlı yapılan uygulamaya, 45 bin 557 personel ve 199 dedektör köpek katıldı. Uygulamada 387 bin 598 şahıs kontrol edilirken, çeşitli suçlardan aranan 1452 kişi yakalandı.

19 KAYIP ÇOCUK BULUNDU, AİLELERİNE TESLİM EDİLDİ

Uygulamada, 19 kayıp çocuk bulundu ve ailelerine teslim edildi, 45'i yabancı uyruklu şahıs olmak üzere toplam 196 şüpheliye de adli işlem yapıldı. 97’si yabancı uyruklu olmak üzere toplam 466 kişiye 'dilencilik, rahatsız etme, emre aykırı davranış, trafiği tehlikeye sokma' suçlarından idari para cezası kesilen uygulamada 21 yabancı uyruklu kişi de İl Göç İdaresi Müdürlüğü'ne teslim edildi. Dilencilik yapan 1’i yabancı uyruklu 16 çocuk ailelerine teslim edildi.

113 BİN 778 ARAÇ KONTROL EDİLDİ

Uygulamada, 19 bin 781 umuma açık iş yeri kontrol edildi. 117 umuma açık iş yerine idari para cezası kesildi. Ayrıca 113 bin 778 araç kontrol edildi, 4 aranan araç yakalandı ve eksiği tespit edilen 3 bin 217 araca idari para cezası kesilirken, 67 hacizli yakalamalı araç ile 632 araç trafikten men edildi.

Uygulamada, 1 adet uzun namlulu tüfek, 3 adet tabanca, 14 adet av tüfeği, 190 adet mermi-av tüfeği kartuşu, 4 adet kesici delici alet, 7 adet kuru sıkı tabanca, 2 gram eroin, 343,85 gram esrar, 3 gram metamfetamin, 4,03 gram bonzai, 17 kök hint keneviri, 3 adet uyuşturucu hap, 7 bin 90 paket kaçak sigara, 6,5 litre kaçak içki, 65 kilogram kaçak tütün ve 18 bin 600 adet makaron ele geçirildi.

Kaynak: DHA

PARTNEREski sevgiliden bomba itiraf! Angelina cinsel ilişki bağımlısıydıEski sevgiliden bomba itiraf! Angelina cinsel ilişki bağımlısıydı
YBO'da yaşamı yazdı, Türkiye birincisi olduYBO'da yaşamı yazdı, Türkiye birincisi oldu
Hayvan dostu hastaneHayvan dostu hastane
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
"Huzurlu Sokaklar Uygulaması" Emniyet Genel Müdürlüğü

En Çok Okunan Haberler

İki gündür haber alınamıyordu! Ailesi korkunç gerçekle yüzleşti

İki gündür haber alınamıyordu! Ailesi korkunç gerçekle yüzleşti

Adeta dehşet evi! Yatağa zincirle bağlayıp...

Adeta dehşet evi! Yatağa zincirle bağlayıp...

Çukur'da büyük ihanet! Sena'yı öldüren yüzüklü kim çıktı?

Çukur'da büyük ihanet! Sena'yı öldüren yüzüklü kim çıktı?

Cezayı aldıktan sonra bunu paylaştı

Cezayı aldıktan sonra bunu paylaştı

Üst üste korkutan depremler! Gece yarısı tekrar sallandı!

Üst üste korkutan depremler! Gece yarısı tekrar sallandı!

Sri Lanka'da ölü sayısı 310'a yükseldi

Sri Lanka'da ölü sayısı 310'a yükseldi

İlginizi Çekebilir

Huawei P30 veya P30 Pro telefonlar Huawei Watch GT ve 3 aylık ekran garantisi hediye!

Huawei P30 veya P30 Pro telefonlar Huawei Watch GT ve 3 aylık ekran garantisi hediye!

Kılıçdaroğlu'na saldırıda yeni gelişme! O da yakalandı

Kılıçdaroğlu'na saldırıda yeni gelişme! O da yakalandı

Burcu Esmersoy’un özel seçimleri sizlerle!

Burcu Esmersoy’un özel seçimleri sizlerle!

Kılıçdaroğlu'nun sığındığı evin sahibi yaşananları anlattı!

Kılıçdaroğlu'nun sığındığı evin sahibi yaşananları anlattı!

Kemal Kılıçdaroğlu'na saldırı! Saldırının ardından ilk açıklama

Kemal Kılıçdaroğlu'na saldırı! Saldırının ardından ilk açıklama

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Kemal Kılıçdaroğlu'na saldırı girişiminde yeni gelişme!

Kılıçdaroğlu'na saldırı girişiminde yeni gelişme!

Susurluk’ta bulunan lahit taşı inceleniyor

Susurluk’ta bulunan lahit taşı inceleniyor

Pendik’te kahvehaneyi silahla taradılar

Pendik’te kahvehaneyi silahla taradılar

Evden 2 kamyon çöp çıktı!

Evden kamyon kamyon çöp çıktı!

Sabri Uzun gözaltına alındı!

Sabri Uzun gözaltına alındı!

TBMM Başkanı ve devlet erkanı Anıtkabir'de

TBMM Başkanı ve devlet erkanı Anıtkabir'de

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.