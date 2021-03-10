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“Huzurlu Sokaklar ve Narkotik Suçları Uygulaması”nda aranan bin 373 kişi yakalandı

10.03.2021 11:26 | Son Güncelleme:
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Türkiye genelinde eş zamanlı 45 bin 894 personelin katılımıyla yapılan “Huzurlu Sokaklar ve Narkotik Suçları Uygulaması”nda çeşitli suçlardan aranan bin 373 kişi yakalandı.İçişleri Bakanlığı Emniyet Genel Müdürlüğü ve Jandarma Genel Komutanlığına bağlı birimler tarafından narkotik madde ticareti ve kullanımının yoğun olabileceği değerlendirilen ve risk durumunda göre açılmasına izin verilen özellikle lokanta, restoran, kafe, pastane, kıraathane, kahvehane, çay bahçesi, park/bahçe, rekreasyon alanları, sahil bantları, internet kafe, playstation vb.

Türkiye genelinde eş zamanlı 45 bin 894 personelin katılımıyla yapılan “Huzurlu Sokaklar ve Narkotik Suçları Uygulaması”nda çeşitli suçlardan aranan bin 373 kişi yakalandı.
İçişleri Bakanlığı Emniyet Genel Müdürlüğü ve Jandarma Genel Komutanlığına bağlı birimler tarafından narkotik madde ticareti ve kullanımının yoğun olabileceği değerlendirilen ve risk durumunda göre açılmasına izin verilen özellikle lokanta, restoran, kafe, pastane, kıraathane, kahvehane, çay bahçesi, park/bahçe, rekreasyon alanları, sahil bantları, internet kafe, playstation vb. oyun salonları, metruk binalar ile kamuya açık yerlerde ülke genelinde eş zamanlı olarak 9 Mart tarihinde 11.00-15.00 ile 17.00-21.00 saatleri arasında “Huzurlu Sokaklar ve Narkotik Suçları Uygulaması” yapıldı. 11 bin 248 karma ekip, 288 dedektör köpek ve 45 bin 894 personelin katılımı ile yapılan uygulamada aranan bin 373 şahıs yakalandı, 126 şahıs gözaltına alındı. Uygulamada sosyal mesafe kuralını ihlalden 400, sokağa çıkma yasağına tabi 20 yaş altı 29 ve diğer idari yaptırımlardan 981 olmak üzere toplam bin 410 şahsa idari, 827 şahsa adli olmak üzere toplam 2 bin 237 şahsa adli ve idari işlem yapıldı.
Uygulamada 120 bin 34 araç ve 36 bin 397 iş yeri denetlendi. Denetimlerde 6 bin 255 araca idari işlem uygulanırken, bin 72 araç trafikten men edildi, 12 aranan araç yakalandı. Süresiz kapatılma kuralını ihlal eden 6, belirlenen çalışma saatleri dışında faaliyet yürüten 5, sosyal mesafe kuralını uygulamayan 8 ve diğer idari yaptırımlardan 36 olmak üzere toplam 55 iş yerine de idari işlem uygulandı.
Ülke genelinde eş zamanlı gerçekleştirilen uygulamada çok sayıda silah, 281,23 gram eroin, 23,199 gram esrar, 2,557 gram metamfetamin, 805,39 gram sentetik kannabinoid bonzai, 2,14 gram afyon sakızı, 45 kök kenevir bitkisi, 102 adet lsd, 314 adet captagon hap, bin 246 adet sentetik ecza ile 2 bin 302 paket kaçak sigara, 2 bin 2 litre kaçak içki, 7 adet gümrük kaçağı telefon ele geçirildi.

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