HABER

  1. Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Sağlık
  4. Huzursuz bacak sendromunu çözmek mümkün

Huzursuz bacak sendromunu çözmek mümkün

23.02.2022 09:46 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Sürekli olarak istemsiz bir şekilde bacağınızı mı sallıyorsunuz? Bu istemsiz yaptığınız hareketinizden ötürü çevrenizden sık sık uyarı alıyor olabilirsiniz. Eğer bilinçli olmadan bacağınızı sallıyorsanız huzursuz bacak sendromuna sahip olabilirsiniz. Bu sendroma neden olan etkeni bularak çözmeniz mümkün olabilir…

Huzursuz bacak sendromunu çözmek mümkün

Huzursuz bacak sendromu, kişinin bazı durumlar altında istemsiz bir şekilde bacağını hareket ettirmesine deniliyor. Bu bilinçsiz yapılan hareketler kişiye ve çevresine rahatsızlık verebiliyor. Özellikle hareketsiz kalınan dönemler artış gösteren huzursuz bacak sendromunu çözmek için öncelikle altında yatan nedeni bulmak gerekiyor. Uzmanlara göre demir eksikliği huzursuz bacak sendromuna neden olabiliyor.

BU HASTALIK KARINCALANMAYA VE İĞNE BATMA HİSSİNE NEDEN OLUYOR

b2

Sendromun yaygın şekilde görüldüğünü aktaran Trakya Üniversitesi (TÜ) Tıp Fakültesi Fizyoloji Anabilim Dalı Başkanı Prof. Dr. Levent Öztürk, söz konusu rahatsızlığa ilişkin şu açıklamalarda bulundu: “Bu rahatsızlığı özellikle akşam üzeri ve gece bacaklarda karıncalanma, iğne batması gibi bir huzursuzlanma ve yanma şeklinde hastalar tarif eder. Hareketsiz kalındığında bu bulgular ortaya çıkar. Kişi hareket etme hisseder. Kalkıp yürüdüğünde, dolaştığında azaldığını ifade eder. Buna huzursuz bacaklar sendromu diyoruz.

UYKUSUZLUK HUZURSUZ BACAK SENDROMU NEDENLERİ ARASINDA

Öztürk, uykusuzluğun en önde gelen 4 nedeninden birinin huzursuz bacak sendromu olduğuna dikkat çekerek, kandaki demir düzeyinin düşük olması ve demir depolarının boşalmasının bu hastalığa zemin hazırladığını ifade etti.

b3

DEMİR EKSİKLİĞİ GİDERİLEN HASTALARIN ÜÇTE BİRİ İYİLEŞİYOR

Huzursuz bacak sendromu şikayetleriyle gelen hastalara ilk olarak demir ölçümü yapıldığını anlatan Öztürk, şunları kaydetti:"Huzursuz bacak sendromu teşhis edilmiş hastaların üçte birinde demir depolarının istenilen seviyeden daha düşük olduğu görülüyor. Bu depolar doldurulduğunda, vücuttaki demir düzeyi yerine konduğunda hastalık semptomlarının genel olarak ortadan kalktığı biliniyor. Bu sendrom dopominerjik sistem hastalığıdır. Demir de beyinde dopominerjik yollarda kofaktör olarak kullanılan bir element. Öyle olduğu için fizyopatolojik olarak demir eksikliği bu sendromla doğrudan ilişkilidir."

İLK OLARAK DEMİR ÖLÇÜMÜ YAPILMALI

Huzursuz bacak sendromu şikayetleriyle gelen hastalara ilk olarak demir ölçümü yapıldığını anlatan Öztürk, şunları kaydetti: "Huzursuz bacak sendromu teşhis edilmiş hastaların üçte birinde demir depolarının istenilen seviyeden daha düşük olduğu görülüyor. Bu depolar doldurulduğunda, vücuttaki demir düzeyi yerine konduğunda hastalık semptomlarının genel olarak ortadan kalktığı biliniyor. Bu sendrom dopominerjik sistem hastalığıdır. Demir de beyinde dopominerjik yollarda kofaktör olarak kullanılan bir element. Öyle olduğu için fizyopatolojik olarak demir eksikliği bu sendromla doğrudan ilişkilidir."

DEMİRDE SORUN YOKSA BAŞKA İLAÇLAR KULLANILIYOR

Öztürk, bu rahatsızlıkla kendilerine başvuran kişilerde ilk yaptıkları tetkikin, hastanın demir değerlerine bakmak olduğunu vurgulayarak, " Demir eksikliği giderildiğinde hastaların üçte birinde iyileşme sağlanıyor. Basit bir tedaviyle ortadan kaldırılabilir. Ama demir de bir sorun yoksa bir takım başka ilaçların kullanılması gerekebiliyor." değerlendirmesinde bulundu.

b4

KADINLARDA DEMİR EKSİKLİĞİ DAHA FAZLA

Öztürk, demirden zengin besinlerin tüketilmesinin hastalığı önlemeye ve tedavisine katkı sağladığını da belirtti. Maydanoz ve ıspanak gibi yeşil bitkilerin tüketilmesini tavsiye eden Öztürk, "Özellikle kadınlar açısından daha önemli. Çünkü erkeklerde vücuttan demir kaybı kadınlara göre daha az olur. Kadınlarda özellikle regl dönemlerinde net demir kaybı olur. O nedenle periyodik olarak sağlıklı kadınlarda da zaman zaman demir takviyesi yapmak gerekir." sözlerine yer verdi.


ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Bebeğin görüntüleri infial yarattı! "Bu bebek ne yiyor?"Bebeğin görüntüleri infial yarattı! "Bu bebek ne yiyor?"
Kameraların karşısına geçti! İşte Biden'ın karşı hamlesiKameraların karşısına geçti! İşte Biden'ın karşı hamlesi
Putin'den tezkere kararı sonrası kritik açıklamaPutin'den tezkere kararı sonrası kritik açıklama
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum

En Çok Okunan Haberler

Gram altın, ons altın, dolar… Piyasalar Perşembe gününe odaklandı! İşte altın ve dolar için son dakika gelişmeleri

Gram altın, ons altın, dolar… Piyasalar Perşembe gününe odaklandı! İşte altın ve dolar için son dakika gelişmeleri

Zelenskiy halka sesledi! "Erdoğan da destekliyor"

Zelenskiy halka sesledi! "Erdoğan da destekliyor"

Yeni dönem başlıyor! Maske zorunluluğu…

Yeni dönem başlıyor! Maske zorunluluğu…

Ali Sunal ve eşi Nazlı Sunal'dan kötü haber

Ali Sunal ve eşi Nazlı Sunal'dan kötü haber

'Çok gizli fotoğrafları var, herkesten sakladığı...'

'Çok gizli fotoğrafları var, herkesten sakladığı...'

Özel Harekat Şube Müdürü şehit oldu

Özel Harekat Şube Müdürü şehit oldu

İlginizi Çekebilir

İngiliz medyası manşet yaptı! Türk sevgilisi kesenin ağzını açtı

İngiliz medyası manşet yaptı! Türk sevgilisi kesenin ağzını açtı

Bunları okumadan araç kiralamayın!

Bunları okumadan araç kiralamayın!

Rihanna'nın 300.000 liralık dudak uçuklatan montunun alternatifleri

Rihanna'nın 300.000 liralık dudak uçuklatan montunun alternatifleri

OnlyFans modeli ilişkileri eleştirdi! “Modern flört...”

OnlyFans modeli ilişkileri eleştirdi! “Modern flört...”

Mezdeke eşliğinde kurtlarını döktü! Olay oldu

Mezdeke eşliğinde kurtlarını döktü! Olay oldu

Evden çalışırken veriminizi arttırabilecek harika ürünler

Evden çalışırken veriminizi arttırabilecek harika ürünler

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.