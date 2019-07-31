Huzuru Köyde Bulanlar - Doğa tutkusu Teksas'tan Zeytinliova'ya getirdi

MANİSA (AA) - İBRAHİM KAHRIMAN - İstanbul'da uluslararası bir firmanın muhasebe ve mali işler sorumlusuyken eşine gelen iş teklifi üzerine ABD'nin Teksas eyaletinde yaşamaya başlayan Olcay Özkan, doğa tutkusu baskın gelince geçen yıl Manisa'nın Akhisar ilçesindeki Zeytinliova Mahallesi'ne yerleşti.

Eşinin ailesinin zeytin bahçesinde organik tarım yapıp, Tarım ve Kırsal Kalkınmayı Destekleme Kurumunun (TKDK) 783 bin liralık desteğiyle geçen yıl kurduğu zeytinyağı işletmesinde iki kişiyi istihdam eden Özkan, New York ve Londra'daki organik zeytinyağı yarışmalarında gümüş madalya alan ürünlerini kendi butik markasıyla ABD'de pazarlıyor.

Olcay Özkan, Hacettepe Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi'ni bitirdikten sonra Fransız sermayeli küresel bir şirketin İstanbul ofisinde muhasebe ve mali işler sorumlusu olarak çalışmaya başladı.

Daha sonra hayatını elektrik mühendisi Mehmet Özkan ile birleştiren Olcay Özkan, eşine ABD'nin Teksas eyaletindeki bir telekomünikasyon firmasından iş teklifi gelince İstanbul'da 20 yıldır çalıştığı işinden ayrılıp ABD'ye gitti.