Huzuru Köyde Bulanlar - Emeklilik hayatını çocukluk anılarını süsleyen göle adadı

ELAZIĞ (AA) - İSMAİL ŞEN - İsviçre'den 13 yıl önce özlem duyduğu memleketi Elazığ'ın Ağın ilçesinin Balkayası köyüne yerleşen 76 yaşındaki Hüseyin Ergül, emeklilik hayatını çocukluk anılarının geçtiği Sülük Gölü'ne adadı.

Gurbette geçen yılların ardından memleket hasreti çeken Ergül ve eşi, 3 çocuklarını İsviçre'de bırakıp ikinci baharlarını Balkayası köyünde geçirme kararı aldı.

Döndükleri köylerinde eşi ile yeni bir yaşam kuran Ergül için her gün ATV ile gittiği yaklaşık 3 kilometre mesafedeki Sülük Gölü ayrı bir anlam taşıyor.

Çocukluğuna dair güzel anılarının olduğu, huzur duyduğu Sülük Gölü kenarında çeşme yaptıran, ocak kuran, duvar örerek, oturma alanları yapan, meyve ağaçları diken Ergül, bakımını yaptığı gölün kenarındaki çöpleri de temizliyor.

Ergül'ün gölün turizme kazandırılması için 10 yıldır gösterdiği bu çabaya duyarsız kalmayan Ağın Kaymakamlığınca da gölün çevresine çeşmeler yapıldı, banklar kuruldu, barbeküler yerleştirildi.

Günün büyük bölümünü kuş cıvıltısı eşliğinde dostları ve arkadaşlarıyla adeta ikinci adresi olan gölde geçirerek, anılarını tazeleyen Ergül, gölün adeta gönüllü bekçisi oldu.