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Huzuru Köyde Bulanlar - Geri döndükleri köylerinde üretici oldular

GÜNCEL HABERLERİ  | 24.07.2019 11:27 | Son Güncelleme

Muş'ta, daha iyi işlerde çalışma ümidiyle göç ettikleri Akdeniz bölgesindeki illerde umduklarını bulamayan Mehmet Han Yavaş ve Mehmet Kürşat Akın, yıllar sonra döndükleri köylerinde devletten aldıkları destekle üretici oldu - Genç Çiftçi Projesi kapsamında köyde mantar ve çilek üretimine başlayan Yavaş ve Akın, kendi topraklarında üretim yapmanın mutluluğunu yaşıyor

SABRİ YILDIRIM - Göç ettikleri Adana ve Mersin'den yıllar sonra köylerine dönüş yapan Mehmet Han Yavaş ve Mehmet Kürşat Akın, memleketleri Muş'ta devletin sağladığı desteklerle kendi işlerinin patronu oldu.

Muş'tan 16 yıl önce Adana'ya göç eden 2 çocuk babası Yavaş, çeşitli işlerde çalıştıktan sonra büyük şehrin stresinden kurtulmak ve kendi topraklarını değerlendirmek amacıyla köyüne dönmeye karar verdi.

Adana'da mantar üretimini öğrenen ve organik tarım sertifikası alan Yavaş, Muş'ta kendi işini kurmak için Tarım ve Orman Bakanlığınca başlatılan "Genç Çiftçi Projelerinin Desteklenmesi Programı" kapsamında proje sundu.

Projesi kabul edilen Yavaş, aldığı destekle merkeze bağlı Gölköy köyündeki evinin bahçesine 180 metrekarelik istiridye mantarı tesisi kurdu.

Yavaş ürettiği mantarları kentteki marketlere ve çevre illere gönderiyor.

Mehmet Han Yavaş, AA muhabirine yaptığı açıklamada, 16 yıl sonra geri döndüğü köyünde kurduğu tesiste üretim yapmanın mutluluğunu yaşadığını söyledi.

Adana'da çalıştığı firmada mantar üretimiyle ilgili bilgilerini geliştirme imkanı bulduğunu anlatan Yavaş, şunları kaydetti:

"Genç Çiftçi Projesi'nden faydalanmak için Tarım ve Orman İl Müdürlüğüne müracaat ettim. 2017'de projemin onaylanmasıyla evimin bahçesindeki arazide 180 metrekare kapalı alana kurduğum tesiste istiridye mantarı üretmeye başladım. Mantarları kent merkezindeki marketlere ve çevre illere gönderiyorum. Siparişleri karşılamakta zorlanıyorum. Hedefim üretim alanını genişleterek daha fazla mantar üretmek. Bu yıl 1 ton mantar üretimi gerçekleştirdim. Bölgede insanlar kırmızı etle eş değer olduğu için çok fazla mantar tüketiyor. Tesisi devletin katkısı olmadan bu aşamaya getirmem mümkün değildi. Bundan sonra da işimi geliştirmek için elimden gelen çabayı göstereceğim."

- Çilek bahçesinde ilk hasadını yaptı

Mehmet Kürşat Akın da 8 yıl önce göç ettiği Mersin'den Muş'un Sungu beldesine döndü.

Devletin sağladığı destekle 7 dönümlük arazisini çilek bahçesine dönüştüren Akın, geçen yıl ekimini yaptığı fidelerden ürün almaya başladı.

Şu ana kadar bahçeden 1,5 tona yakın çilek toplayan Akın, sezon sonuna kadar 3 tona ulaşmayı hedefliyor.

İş bulma hayaliyle gittiği Mersin'de umduğunu bulamadığı için dönmeye karar verdiğini anlatan Akın, devletten aldığı destek sayesinde hayatının değiştiğini ifade etti.

Hiçbir geliri yokken şimdi üretim yaptığını, sattığı çileklerle ailesini geçindirdiğini belirten Akın, şunları söyledi:

"6 çocuğum var. Silifke'de çilek tarlasında 2 yıl işçi olarak çalıştım. Dönüş yaptıktan sonra hiçbir gelirim yoktu. Tarım ve Orman Müdürlüğüne giderek Genç Çiftçi Programına başvuru yaptım. Projem kabul edildikten sonra aldığım destekle 7 dönüm alanda çilek ekimi yaptım. Bu yıl ilk kez ürün almaya başladım. Devlet desteği olmadan bu kadar alanda çilek ekmem mümkün değildi. Devletimizin sağladığı kaynakla gelir elde ediyorum. Şu ana kadar 1,5 tona yakın çilek hasadı yaptık. Çok memnunuz. Kendi tarlalarımızda üretim yaparak başka yerlere gönderiyoruz."

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