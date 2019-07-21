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Huzuru Köyde Bulanlar - "Şehir hayatı ve gurbet bizi çok yordu"

GÜNCEL HABERLERİ  | 21.07.2019 11:07 | Son Güncelleme

Küçük yaşlarda gittiği Almanya'da uzun yıllar çalışan Uşaklı Mesut Kılınç, Berlin'deki şehir hayatından sıkılıp eşi ve iki çocuğuyla döndüğü köyünde yılda 130 ton domates üretiyor - Mesut Kılınç: - "Şehir hayatı ve gurbette olmak bizi çok yordu. Organik domates üretiyoruz, işlerimiz çok güzel. 8 ay üretim yapıyor, 4 ay dinleniyoruz. Eşimle çalışıyoruz. Köyümüzde mutluyuz. Hem biz kazanıyoruz hem de ülkemizin ekonomisine katkı sağlıyoruz" - Selver Kılınç: - "Ülkemizde yaşamak gerçekten değerli. İşten arta kalan vakitlerde, hayvanlarımla ilgileniyorum. Çocuklarımız da çok mutlu"

SONER KILINÇ - Almanya'nın başkenti Berlin'de uzun yıllar çalışan 47 yaşındaki Mesut Kılınç, şehir hayatından sıkılıp eşi ve iki çocuğuyla döndüğü Uşak'taki köyünde serada domates yetiştiriyor.

Banaz ilçesi Kızılhisar köyünden henüz 15 yaşında Almanya'da yaşayan babasının yanına giden ve uzun seneler Berlin'de çeşitli sektörlerde çalışan Mesut Kılınç, 10 sene önce şehir hayatından sıkılıp, eşi Selver ve 2 çocuğuyla memleketine döndü.

Köye yerleştikten sonra 2010'da babasına ait 5 bin metrekarelik arazide topraksız tarım yapılan teknolojik sera kuran Kılınç, geçen sürede burayı, yıllık 130 ton domates üretim kapasitesine çıkardı.

- "Köyümüzde mutluyuz"

Mesut Kılınç, AA muhabirine yaptığı açıklamada, Almanya'ya çocuk yaşta gittiğini, eşiyle de 1997'de evlendiğini söyledi.

Çocukları doğduktan sonra bir süre daha Berlin'de yaşam mücadelesi verdiklerini anlatan Kılınç, şöyle konuştu:

"Şehir hayatı ve gurbette olmak bizi çok yordu. Almanya'da yabancı karşıtlığı her geçen yıl artıyordu, çocuklarımızın bu ortamda büyümesini de istemedik, köyümüze döndük. Döndükten bir yıl sonra serayı kurduk. Organik domates üretiyoruz, işlerimiz çok güzel. 8 ay üretim yapıyor, 4 ay dinleniyoruz. Kendi işimiz, eşimle çalışıyoruz. Köyümüzde mutluyuz. Hem biz kazanıyoruz hem de ülke ekonomisine katkı sağlıyoruz."

Kılınç, dünyada paradan önemli şeylerin olduğunu vurguladı.

Kızlarının üniversitede okuduğunu, oğlunun da bu yıl sınava girdiğini belirten Kılınç, "Ailemle yan yana olmak çok güzel. Huzuru köyümüzde bulduk. Burada eşimle ve çocuklarımla daha fazla vakit geçiriyorum. Toprakla iç içeyiz." dedi.

- "Ülkemizde yaşamak gerçekten değerli"

Selver Kılınç ise Berlin'de bir çikolata fabrikasında çalıştığını, Türkiye'ye kesin dönüş yaptıktan sonra serada eşine destek olduğunu söyledi.

Şehir hayatının yorucu ve yıpratıcı olduğunu anlatan Kılınç, "Başta burada zorlandık ama şimdi gerçekten çok mutluyuz. İnşallah seraya yeni yatırımlar yapacağız. Bizimle 7-8 kişi çalışıyor. Ülkemizde yaşamak gerçekten değerli. İşten arta kalan vakitlerde hayvanlarımla ilgileniyorum, çiçek yetiştiriyorum. Çocuklarımız da çok mutlu." diye konuştu.

Kentten köye dönüş yapmak isteyenlerin desteklenmesi gerektiğini ifade eden Kılınç, tarımın gelişmesi için kırsal bölgelere teknolojik seralar kurulabileceğini kaydetti.

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Domates Gurbetçi Huzuru Köyde Bulanlar köy Sera şehir

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