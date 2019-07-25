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Huzuru Köyde Bulanlar - Şehirde ev temizliğine gidiyordu, besici oldu

GÜNCEL HABERLERİ  | 25.07.2019 12:52 | Son Güncelleme

Mersin'de 500 rakımlı Çevlik Mahallesi'nde yaşarken kent merkezine taşınan ve ev temizliği yaparak aile bütçesine katkı sunmaya çalışan 36 yaşındaki Nermin Yel, şehir yaşamına alışamayınca mahallesine dönerek hayvancılık yapmaya başladı - Genç Çiftçi Projesi kapsamında hibe desteği alan Yel, bir yandan hayvanlarını beslerken, diğer yandan da ailesiyle doğayla iç içe yaşamını sürdürüyor - Yel: "Aldığım 5 düveye bakıyorum. Veterinerler de gelip aşılarını ve bakımlarını yapıyor. Her sabah erkenden uyanıp yemlerini ve sularını kontrol ediyorum, temizliklerini yapıyorum. Köyüme döndüğüm için mutluyum"

MERSİN (AA) - SEZGİN PANCAR - Mersin'de evlere temizliğe giden 3 çocuk annesi 36 yaşındaki Nermin Yel, Genç Çiftçi Projesi'nden aldığı destekle hayvancılık yaparak hem kendi işinin patronu oldu hem de özlem duyduğu köyüne geri döndü.

Merkez Mezitli ilçesinin 500 rakımlı kırsal mahallesi Çevlik'te çiftçilik yapan Yel ailesi, maddi sorun yaşayınca kent merkezine taşındı.

Nermin Yel, eşi Osman Yel'e destek olmak için evlere temizliğe gitse de istediği geliri elde edemedi.

Kent yaşamına da alışamayan ve günden güne doğayla iç içe büyüdüğü mahallesine özlem duyan Yel, muhtarının önerisi üzerine Genç Çiftçi Projesi hakkında bilgi almak için Mezitli İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğünün yolunu tuttu.

Projeye başvurup, 30 bin lira hibe almaya hak kazanan Yel, yeniden mahallesine taşınıp aldığı 5 büyükbaş hayvanla süt üretmek için kolları sıvadı. Büyükbaş hayvanların yanı sıra tavuk da besleyen Yel, çocukları gibi baktığı düvelerinin yetişip, süt vereceği günü sabırsızlıkla bekliyor.

- "Üç çocuğumu büyütmek için projeye girdim"

Yel, AA muhabirine yaptığı açıklamada, projeden hibe kazandığını öğrenince büyük mutluluk yaşadığını belirterek, "Bir dönem besicilik yapmıştık ama ahırımız boştu, şimdi dolu. Kadın olarak bana böyle bir destek verdikleri için herkese teşekkür ediyorum." dedi.

Şehir hayatında zorluklar yaşadığını aktaran Yel, şunları belirtti:

"Daha önce ev temizliğine gidiyordum, çok zordu. Eşime destek olmak ve 3 çocuğumu büyütmek için projeye girdim. Aldığım 5 düveye bakıyorum. Veterinerler de gelip aşılarını ve bakımlarını yapıyor. Her sabah erkenden uyanıp yemlerini ve sularını kontrol ediyorum, temizliklerini yapıyorum. Köyüme döndüğüm için mutluyum. Kentte kalıp, başka iş kollarını deneyecektik ama gerek kalmadı."

Yel, hayvanlarından verimli süt alacağına inandığını ifade ederek, "Hayvanlarımın hepsi çocuğum gibi. Onlara, 'Sarı kız, sürmeli, kara kız, kibar' gibi isimler taktım. Suni tohumlamanın ardından 9 ay içerisinde elimize sütümüz geçecek. Bunları mahallemize, Mersin halkına ulaştıracağız inşallah."

Köy yaşamını daha güzel ve rahat bulduğunu kaydeden Yel, doğup, büyüdüğü topraklarda kalmanın kendisini mutlu ettiğini sözlerine ekledi.

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