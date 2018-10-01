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Huzuru "sanatta" buldu

GÜNCEL HABERLERİ  | 01.10.2018 14:57 | Son Güncelleme

Tekirdağ Zübeyde Hanım Huzurevinde kalan 68 yaşındaki Neşe Çetiner, ahşap objelere figürler işleyerek zamanını değerlendiriyor - Neşe Çetiner: - "Eşimi kaybettikten sonra kursa gittim. Bu işi önce terapi olsun diye daha sonra sürekli olarak yapmaya başladım. Bugüne kadar yaptıklarımın hepsi benim kendi özel tasarımım, bir yerden görerek yapmıyorum"

TEKİRDAĞ (AA) - Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığı Tekirdağ Zübeyde Hanım Huzurevinde kalan 68 yaşındaki Neşe Çetiner, ahşap objelere yeni figürler işleyerek vakit geçiriyor.

Huzurevine 3 yıl önce yerleşen Neşe Çetiner'in (68), boş zamanlarını değerlendirmesi için binada bulunan bir oda kendisi için sanat atölyesine dönüştürüldü.

Atölyesinde ahşap objeler üzerine kendi özel tasarımlarını işleyen Çetiner, malzemeleri sanat eserine dönüştürüyor.

Çetiner, kentte düzenlenen festivallerde de 3 yıl boyunca yaptığı eserlerden oluşan sergi açtı.

Neşe Çetiner, AA muhabirine yaptığı açıklamada, eşi vefat edince terapi olarak ahşap süsleme sanatına başladığını söyledi.

Bugüne kadar çok sayıda eser yaptığını belirten Çetiner, "3 yıldır huzurevinde kalıyorum. Burada olmaktan çok mutluyum. Önceden modaevim vardı. Mesleğim terzilikti. Eşimi kaybettikten sonra kursa gittim. Bu işe önce terapi olsun diye daha sonra sürekli olarak yapmaya başladım. Bugüne kadar yaptıklarımın hepsi kendi özel tasarımım, bir yerden görerek yapmıyorum." dedi.

Çetiner, sanatla uğraşmanın kendisine huzur verdiğini ifade ederek, "Atölyem kurum tarafından hazırlandı. Daha sonra eserlerimi yapmaya başladım. Bugüne kadar birçok festivalde ve özel günlerde sergiler açtım. Yaptığım eserler her geçen gün artıyor tekrar ileride sergi açmayı düşünüyorum. Başladığım ürünü aşağı yukarı 2 günde tamamlıyorum. İşimi severek yapıyorum. Ortaya güzel bir eser çıkarınca mutlu oluyorum. Bir eseri yaparken diğer eserimde ne yapabilirim diye düşünmeye başlıyorum." diye konuştu.

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Anahtar Kelimeler:
Huzurevi Neşe Çetiner sanat Tekirdağ

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