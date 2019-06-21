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"Huzurun tekrar ortadan kaldırılmasına müsaade etmeyelim"

GÜNCEL HABERLERİ  | 21.06.2019 18:54 | Son Güncelleme

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu: - "Kasedin İstanbul üzerinden başa sarılarak, insanlarımızın huzurunun tekrar ortadan kaldırılmasına müsaade etmeyelim. Her patlayacak bomba, her terör hadisesi, bilesiniz ki işsizliği, huzursuzluğu, ekonomik zorluğu getirecek" - "Bu televizyon işlerini ayarlayanlar, bu seçim sandık işlerini ayarlayanlar, gözlerini karatmış; gezi olaylarının içerisinde bulunanlar, 17-25'in içerisinde bulunanlar, 6-7 Ekim'in içinde bulunanlar, 15 Temmuz'u koordine edenler, marjinal bir grup, İstanbul'un yönetimini ele geçirecek ve Türkiye'nin istikrarını alt üst edecekler. Endişem bu..."

İSTANBUL (AA) - İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, "Kasedin İstanbul üzerinden başa sarılarak insanlarımızın huzurunun tekrar ortadan kaldırılmasına müsaade etmeyelim. Her patlayacak bomba, her terör hadisesi, bilesiniz ki işsizliği, huzursuzluğu, ekonomik zorluğu getirecek." dedi.

Kocamustafapaşa'da esnafı ziyaret eden Soylu, daha sonra vatandaşlara seslendi.

Soylu, 31 Mart'ta İstanbul'da seçimi kaybetmediklerini dile getirerek, şöyle devam etti:

"Ekrem İmamoğlu, Binali Abi'yle televizyona çıktı, 'Sandığın içerisinde bir 20 lira var. Bu 20 liranın 5 lirası sahte olur mu?' dedi. Zarfın içine sadece bir 20 lira mı koyduk yoksa 4 tane pusula mı koyduk? Milleti gözüne baka baka kandırmaya, 'hokus pokus' yapmaya çalışıyor. Zarfın içine 20 lira koymadık, 4 tane 5 lira koyduk. Biz bu 4 tane 5 liranın masumiyetine, o 4 tane oyun masumiyetine hiçbir zaman itiraz etmedik. Bizim ettiğimiz şu zarfın içinden bu 5 lira masanın üzerine geldiği zaman 3 tanesine bir şey olmadı, birisini murdar yaptılar, birisine hile yaptılar."

İmamoğlu ile İsmail Küçükkaya'nın gizli gizli bir araya gelerek, programın hazırlığını yaptığını ve neyin sorulup sorulmayacağını kararlaştırdığını anlatan Soylu, "Bu, sadece Binali Abi'ye yapılan bir yanlışlık değildir, İstanbul'a, İstanbulluya yapılan bir yanlışlıktır. " dedi.

Soylu, bu sabah Siirt'in Herekol Dağı'nda 6 teröristin etkisiz hale getirildiğine değinerek, "Tam 1 aydır 100'ü aşkın teröristi ölü olarak ele geçirdik. Nefes aldırmıyoruz. Yılbaşından bugüne kadar 581 terörist etkisiz hale getirildi, sadece Türkiye'nin içerisinde, dışarıdakiler hariç. Türkiye ilk kez bu konuda hakikaten milletin sabrıyla bir huzuru, bir birliği, bir beraberliği oluşturmak üzere. Bunu tekrar şehirler, İstanbul üzerinden bozmaya çalışanlara müsaade etmeyin." diye konuştu.

- "İstanbul'un vereceği kararı ben de merak ediyorum"

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Kocamustafapaşa'daki programının ardından Gaziosmanpaşa Kültür Merkezi'nde "Ordu Korganlılar Derneği Buluşması"na katıldı.

23 Haziran Pazar günü yapılacak seçime değinen Soylu, "İstanbul bu seçimde bir karar verecek. İstanbul'un vereceği kararı ben de merak ediyorum. İstanbul, Türkiye'nin, İstanbul'un yarınlarına atacağı adımlara yönelik bir karar verecek. 31 Mart'ta bu millet bize yüzde 52 oy verdi. Bu oy, bir yerel seçim için büyük bir oydur. Cumhur İttifakı'yla beraber bize güçlü, kuvvetli oy ve omuzlarımıza büyük bir sorumluluk verdi." dedi.

Soylu, Reina saldırısından bu yana İstanbul'da terör olayı olmadığını anlatarak, katılımcılara şöyle seslendi:

"Güvenlik kuvvetlerimiz öyle bir çalışma ortaya koyuyor ki bugün İstanbul'da, İzmir'de, Ankara'da, Adana'da, Bursa'da, Mersin'de, Diyarbakır'da, Batman'da, Şanlıurfa'da, Hakkari'de, Şırnak'ta yok. Millet rahat ve huzur içerisinde şehirlerinde istediği gibi geziyor. Kasedin İstanbul üzerinden başa sarılarak, insanlarımızın huzurunun tekrar ortadan kaldırılmasına müsaade etmeyelim. Her patlayacak bomba, her terör hadisesi, bilesiniz ki işsizliği, huzursuzluğu, ekonomik zorluğu getirecek."

Pazar gününe çok az zaman kaldığını kaydeden Soylu, "Bu televizyon işlerini ayarlayanlar, bu seçim sandık işlerini ayarlayanlar, gözlerini karatmış; gezi olaylarının içerisinde bulunanlar, 17-25'in içerisinde bulunanlar, 6-7 Ekim'in içinde bulunanlar, 15 Temmuz'u koordine edenler, marjinal bir grup, İstanbul'un yönetimini ele geçirecek ve Türkiye'nin istikrarını alt üst edecekler. Endişem bu..." şeklinde konuştu.

"Huzurun tekrar ortadan kaldırılmasına müsaade etmeyelim"

- İçişleri Bakanı Süleyman Soylu: - "Kasedin İstanbul üzerinden başa sarılarak, insanlarımızın huzurunun tekrar ortadan kaldırılmasına müsaade etmeyelim. Her patlayacak bomba, her terör hadisesi, bilesiniz ki işsizliği, huzursuzluğu, ekonomik zorluğu geti

İçişleri Bakanı Soylu İstanbul'da

İçişleri Bakanı Soylu İstanbul'da

İçişleri Bakanı Soylu İstanbul'da

İçişleri Bakanı Soylu İstanbul'da

İçişleri Bakanı Soylu İstanbul'da

İçişleri Bakanı Soylu İstanbul'da

İçişleri Bakanı Soylu İstanbul'da

İçişleri Bakanı Soylu İstanbul'da

İçişleri Bakanı Soylu İstanbul'da

İçişleri Bakanı Soylu İstanbul'da

İçişleri Bakanı Soylu İstanbul'da

İçişleri Bakanı Soylu İstanbul'da

İçişleri Bakanı Soylu İstanbul'da

İçişleri Bakanı Soylu İstanbul'da

İçişleri Bakanı Soylu İstanbul'da

İçişleri Bakanı Soylu İstanbul'da

İçişleri Bakanı Soylu İstanbul'da

İçişleri Bakanı Soylu İstanbul'da

İçişleri Bakanı Soylu İstanbul'da

İçişleri Bakanı Soylu İstanbul'da

İçişleri Bakanı Soylu İstanbul'da

İçişleri Bakanı Soylu İstanbul'da
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Anahtar Kelimeler:
Gaziosmanpaşa 23 haziran İçişleri Bakanı Süleyman Soylu kocamustafapaşa

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