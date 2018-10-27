HyperX Alloy Elite: RGB aydınlatmalı mekanik oyuncu klavyesi

Kutuyu açtığımızda klavye, rahat bir kullahnım için tercih edebişleceğiniz bileklik, farklı renkte yedek tuşlar ve tuşları çıkarıp takabileceğiniz aparatla karşılaşıyoruz.

Öncelikle şunu söylemek gerekir ki bu ürün ile Hyperx Alloy Elite oyuncu klavyesi arasında pek de fark yok. Tasarımdan CHERRY MX kırmızı switch’lere kadar her şey aynı. En dikkat çekici farklılık ise, bu klavyenin özelleştirilebilir RGB aydınlatma sistemiyle geliyor olması.

Yine kısaca tasarım detaylarına değinecek olursak, çelik iskelete sahip ve masanıza yerleştirdiğinizde sağlam tutuş hissi uyandıran bir yapıda, isteğe bağlı olarak kullanılabilen bileklik uzantısıyla uzun süreler kesintisiz oyun deneyimleri sunabilen bir klavye bu. Arka tarafında bir de USB 2.0 bağlantı noktası bulunuyor.

Mekanik klavyedeki tuşlar gayet yumuşak ve CHERRY MX kırmızı switch’ler sayesinde yüksek hassasiyete sahip ve pek ses çıkarmıyor. Böylelikle oyun dışındaki işleriniz için de kullanabileceğiniz ve etrafınızdakileri rahatsız etmeyeceğiniz bir ürün bu. Ek olarak, bazen yanlışlıkla aynı anda birden fazla tuşa basabiliyoruz. Bu da bazen önüne geçilmesi zor sıkıntılar doğurabiliyor. Bu klavyede ise yanlış basılan tuşun algılanmasını önleme özelliği de bulunuyor.