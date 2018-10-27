HyperX Alloy Elite: RGB aydınlatmalı mekanik oyuncu klavyesi

Kutuyu açtığımızda klavye, rahat bir kullahnım için tercih edebişleceğiniz bileklik, farklı renkte yedek tuşlar ve tuşları çıkarıp takabileceğiniz aparatla karşılaşıyoruz.
Öncelikle şunu söylemek gerekir ki bu ürün ile Hyperx Alloy Elite oyuncu klavyesi arasında pek de fark yok. Tasarımdan CHERRY MX kırmızı switch’lere kadar her şey aynı. En dikkat çekici farklılık ise, bu klavyenin özelleştirilebilir RGB aydınlatma sistemiyle geliyor olması.
Yine kısaca tasarım detaylarına değinecek olursak, çelik iskelete sahip ve masanıza yerleştirdiğinizde sağlam tutuş hissi uyandıran bir yapıda, isteğe bağlı olarak kullanılabilen bileklik uzantısıyla uzun süreler kesintisiz oyun deneyimleri sunabilen bir klavye bu. Arka tarafında bir de USB 2.0 bağlantı noktası bulunuyor.
Mekanik klavyedeki tuşlar gayet yumuşak ve CHERRY MX kırmızı switch’ler sayesinde yüksek hassasiyete sahip ve pek ses çıkarmıyor. Böylelikle oyun dışındaki işleriniz için de kullanabileceğiniz ve etrafınızdakileri rahatsız etmeyeceğiniz bir ürün bu. Ek olarak, bazen yanlışlıkla aynı anda birden fazla tuşa basabiliyoruz. Bu da bazen önüne geçilmesi zor sıkıntılar doğurabiliyor. Bu klavyede ise yanlış basılan tuşun algılanmasını önleme özelliği de bulunuyor.
Tuşlardan devam edecek olursak, klavyenin üzerinde Türkçe karakterlerin yer almadığını görüyoruz. Sol üst tarafa baktığımızda 3 tuş dikkat çekiyor. Soldan sağa doğru sıralamak gerekirse, ışık düzeyini ayarlayabildiğimiz ya da kapatabildiğimiz bir tuş var. Ortadaki tuş ile renk profilleri arasında geçişler yapabiliyoruz ve en sondaki tuşla da Windows tuşu da dahil pek çok tuşu oyun esnasında devre dışı bırakarak sırasında yaşanması muhtemel sıkıntıların önüne geçebiliyoruz.
Klavyenin bu kez sağ üst tarafına baktığımızda da ilerletme – durdurma gibi tuşları ve ses seviyesini ayarlama barını görüyoruz. Kullanımları kafa karıştırmıyor ve gayet kolay.
Az evvel RGB aydınlatma ve özelleştirme sisteminden bahsetmiştik. Şimdi biraz daha detay verelim. İsterseniz HyperX’in resmi websitesine girerek klavyeyle uyumlu yazılımı ücretsiz olarak indirebiliyorsunuz. Bu yazılım üzerinden renk profilini özelleştirebildiğiniz gibi bazı oyunlar için hazırlanan profilleri de kullanabiliyorsunuz. Diablo 3’ten PUBG’ye, Dota 2’den Fallout 4’e kadar pek çok seçenek mevcut.
Sonuç olarak, şık tasarımı, RGB özellikleri ve kullanışlı yapısıyla HyperX Alloy Elite RGB gaming klavyesini beğendiğimizi söyleyelim. Eğer önceki modele sahipseniz ve RGB önceliğiniz de yoksa almanıza gerek yok doğrusu. Öte yandan, klavyede Türkçe karakterler görmeyi de isterdik. Ürün, ülkemizde 850 TL civarı fiyatlara bulunabiliyor.
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