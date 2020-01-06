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  4. HyperX, CES 2020'de Yeni Oyuncu Ürünlerini Tanıttı

HyperX, CES 2020'de Yeni Oyuncu Ürünlerini Tanıttı

TEKNOLOJİ HABERLERİ  | 06.01.2020 19:36 | Son Güncelleme

HyperX, oyun akseuarları ve bellek serisine yeni eklemeler yaptığını duyurdu. CES 2020'de gösterilen en yeni ürünler arasında Cloud Flight S kablosuz oyuncu kulaklığı, Aqua mekanik tuşlara sahip Alloy Origins RGB oyun klavyesi, Pulsefire Raid oyuncu faresi, FURY Ultra RGB mousepad ve FURY DDR4 DIMM ve Impact DDR4 SODIMM bellek modülleri bulunuyor. HyperX ayrıca iki yeni ChargePlay Clutch ürününü de tanıttı.

HyperX, CES 2020'de Yeni Oyuncu Ürünlerini Tanıttı

HyperX'in tanıttığı yeni ürünler:

Oyuncu ekipmanları:

  • HyperX Cloud FlightTM S: 30 saate kadar pil ömrü sunan ve bağımsız Qi sertifikalı, kablosuz şarj özelliğine sahip kablosuz kulaklık. 90 derece dönen kapaklara sahip cihaz, HyperX sanal 7.1 surround ses  ve 2,4 GHz hızında yayın yapan 50 mm sürücülerle geliyor. Cloud Flight S LED göstergeli, ayrılabilir bir mikrofon da içeriyor. PC, PS4 ve PS4 Pro ile uyumlu olan headset, ayrıca NGENUITY yazılımı kullanılarak özelleştirilebiliyor.
  • HyperX Alloy Origins: Alloy Origins mekanik klavye, dokunsal HyperX Aqua mekanik anahtarlara sahip. Klavye, beş farklı parlaklık seviyesine sahip RGB tuşlarla geliyor. Havacılık sınıfı alüminyum kullanılarak üretilmiş gövdeye sahip. Ayrıca USB Type-C - USB Type-A olup kablosu çıkarılabilmekte. Alloy Origins, birçok ışıklandırma ve makro ayarı yapabilme özelliğine de sahip. Dahili bellekte, HyperX NGENUITY yazılımıyla üç adete kadar profil kaydedilebiliyor. Klavyede ayrıca %100 anti-ghosting ve N-key modu bulunuyor.
  • HyperX Pulsefire Raid: Pulsefire Raid RGB, ek tuşlara ihtiyaç duyan oyuncular için tasarlanmış ergonomik bir fare. Farede  11 adet programlanabilir tuş, 16.000 DPI'a kadar hız ve Pixart 3389 sensör bulunuyor. Oyuncular, LED göstergeler sayesinde özelleştirdikleri DPI ayarlarını izleyebiliyor. Fare ayrıca 20 milyon tıklama ömrü sunan Omron anahtarlara sahip. HyperX NGENUITY ile oyunculara DPI ayarı değiştirme, RGB ışık efektlerini düzenleme ve makro ayarı yapma imkanı da sunuluyor.
  • HyperX Fury Ultra: FURY Ultra mousepad, HyperX NGENUITY yazılımı ile özelleştirilebilen ışık şeritlerine ve 360 derecelik parlak RGB ışık çerçevesine sahip. Kaymaz, kauçuk tabanlı mikro dokulu yapıdaki mousepad, sert bir yüzeye sahip.

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Bellek modülleri:

Yeni HyperX Impact DDR4 SODIMM Kapasite Eklemeleri: HyperX Impact DDR4, küçük form faktöre sahip cihazlar için yüksek performans sağlıyor. Impact DDR4, tak çalıştır özelliği ile geliyor ve Ryzen ve Intel XMP destekli. Modüllerde 32 GB'a kadar, kit yapılandırmalarında ise 64 GB'a kadar otomatik hız aşırtması yapabiliyor.

ChargePlay

Nintendo Switch için HyperX ChargePlay Clutch: Nintendo Switch için geliştirilmiş olan ChargePlay Clutch şarj ünitelerinde 6000 mAh pil kapasitesi ve şarj durumunu gösteren LED göstergeler bulunuyor. Şarj çantasında çıkarılabilir Joy-Con kumandalar bulunuyor ve destek standı da sunuluyor. USB Type-C şarj kablosu da geliyor.

Mobil için HyperX ChargePlay Clutch: ChargePlay Clutch, kauçuk dokulu tutamaçları ile mobil cihazınızı kavrayarak güvenli şarj deneyimi sunuyor. Qi sertifikalı kablosuz şarj özelliği olan ChargePlay Clutch, 3000 mAh pil kapasitesine sahip ve USB port ile bağlanıyor. Cihazda LED şarj göstergeleri bulunuyor.

Piyasaya çıkış tarihleri:

  • Cloud Flight S  – Şubat
  • Alloy Origins RGB (Aqua anahtarlı) – Mart
  • Pulsefire Raid – Ocak
  • FURY Ultra RGB – Ocak
  • Nintendo Switch için ChargePlay Clutch – Ocak
  • Mobil cihazlar için ChargePlay Clutch – 2020 yılı 2. çeyreği
  • FURY DDR4 ve FURY DDR4 RGB – Ocak
  • Impact DDR4 SODIMM – Ocak

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