HyperX, HyperX Stinger kulaklık serisini üç yeni oyuncu kulaklığı ile genişletiyor

Kingston Technology Company, Inc.’in oyun birimi HyperX, HyperX Cloud Stinger ailesine HyperX Cloud StingerTM Core + 7.1, HyperX Cloud StingerTM Core Kablosuz + 7.1 Oyun Kulaklığı ve HyperX Cloud StingerTM Core ürünlerini eklediğini duyurdu.
HyperX Cloud StingerTM Core + 7.1, HyperX Cloud StingerTM Core Kablosuz + 7.1 Oyun Kulaklığı artık NGENUITY yazılımı ile 7.1 sanal surround ses1 ’e de sahip olacak.
HyperX Cloud Stinger Core + 7.1 ve HyperX Cloud Stinger Core Kablosuz + 7.1 Oyun Kulaklığı, sanal surround ses özellikleri ile daha sürükleyici oyun içi ses, 40mm yönlendirmeli sürücülerinin sağladığı yüksek ses hassasiyetiyle de yüksek kaliteli ses deneyimi sunmaktadır. Her iki Stinger Core + 7.1 kulaklıklar, hafif tasarıma sahip olup, her kulaklık 245 gramın biraz altındadır. Her iki kulaklıkta da ayarlanabilir çelik sürgüler, kulak kapaklarında sezgisel ses kontrolü ve döndür-sessize al özelliğine sahip gürültü önleyici mikrofon bulunuyor.
HyperX Cloud Stinger Core Kablosuz + 7.1, güvenilir 2.4Ghz kablosuz bağlantısı ile kablolardan kurtulmanızı sağlayacak, 20m menzil, 17 saatlik pil ömrü ve ekonomik fiyatıyla kablosuz oyun deneyimi sunuyor.
HyperX Cloud Stinger Core + 7.1 Surround Ses Özellikleri:
Kulaklık
Sürücü: Dinamik, neodyum mıknatıslarla birlikte 40 mm
Türü:Çevresel, Geri dönüş kapalı
Frekans yanıtı: 20 Hz–20.000 Hz
Empedans: 16 Ω
Ses basınç seviyesi: 103dBSPL/mW, 1 kHz frekansta
T.H.D: ≤ 2%
Ağırlık: 240g
Kablo uzunluğu: 2.5m
Bağlantı türü: 3,5 mm fiş (4 kutuplu)
Mikrofon
Eleman: Elektret kondenser tipi mikrofon
Kutup düzeni: Tek yönlü, Gürültü önleme
Frekans yanıtı: 50 Hz - 18.000 Hz
Hassasiyet: -40dBV (1V/Pa, 1kHz)
USB Adaptör
Ağırlık: 12g
Kablo uzunluğu: 0.15m
HyperX Stinger Core Kablosuz + 7.1 Surround Ses Özellikleri:
Kulaklık
Sürücü: Dinamik, neodyum mıknatıslarla birlikte 40 mm
Türü: Çevresel, Geri dönüş kapalı
Frekans yanıtı: 20 Hz–20.000 Hz
Empedans: 16 Ω
Ses basınç seviyesi: 103dBSPL/mW, 1 kHz frekansta
T.H.D: ≤ 2%
Ağırlık: 244g
Kablo uzunluğu ve tipi: USB şarj kablosu (0.5m)
Mikrofon
Eleman: Elektret kondenser tipi mikrofon
Kutup düzeni: Tek yönlü, Gürültü önleme
Frekans yanıtı: 50 Hz - 18.000 Hz
Hassasiyet: -40dBV (1V/Pa, 1kHz)
Pil Ömrü:
17 Saat
Kablosuz Menzili:
2.4 GHz
20 metreye kadar
HyperX Stinger Core Oyun Kulaklığı Ses Özellikleri
Kulaklık
Sürücü: Dinamik, Neodyum mıknatıslarla birlikte 40 mm
Türü: Çevresel, Geri dönüş kapalı
Frekans yanıtı: 20 Hz–20.000 Hz
Empedans: 16 Ω
Ses basınç seviyesi: 99 dBSPL/mW, 1 kHz frekansta
T.H.D: ≤ 2%
Ağırlık: 215g
Kablo uzunluğu ve tipi: Kulaklık (1.3) - 3,5 mm fiş (4 kutuplu)
PC uzatma kablosu (1,7 m) – 3,5 mm stereo ve mikrofon fişleri
Mikrofon
Eleman: Elektret kondenser tipi mikrofon
Kutup düzeni: Tek yönlü, Gürültü önleme
Frekans yanıtı: 50 Hz - 18.000 Hz
Hassasiyet: -41.5 dBV (0 dB=1 V/Pa, 1 kHz)
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