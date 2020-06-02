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HyperX, HyperX Stinger kulaklık serisini üç yeni oyuncu kulaklığı ile genişletiyor

TEKNOLOJİ HABERLERİ  | 02.06.2020 16:33 | Son Güncelleme

Yeni HyperX Cloud Stinger Core oyuncu kulaklıkları artık 7.1 sanal ses özelliğine sahip.

HyperX, HyperX Stinger kulaklık serisini üç yeni oyuncu kulaklığı ile genişletiyor

Kingston Technology Company, Inc.’in oyun birimi HyperX, HyperX Cloud Stinger ailesine HyperX Cloud StingerTM Core + 7.1, HyperX Cloud StingerTM Core Kablosuz + 7.1 Oyun Kulaklığı ve HyperX Cloud StingerTM Core ürünlerini eklediğini duyurdu.

HyperX Cloud StingerTM Core + 7.1, HyperX Cloud StingerTM Core Kablosuz + 7.1 Oyun Kulaklığı artık NGENUITY yazılımı ile 7.1 sanal surround ses1 ’e de sahip olacak.

HyperX Cloud Stinger Core + 7.1 ve HyperX Cloud Stinger Core Kablosuz + 7.1 Oyun Kulaklığı, sanal surround ses özellikleri ile daha sürükleyici oyun içi ses, 40mm yönlendirmeli sürücülerinin sağladığı yüksek ses hassasiyetiyle de yüksek kaliteli ses deneyimi sunmaktadır. Her iki Stinger Core + 7.1 kulaklıklar, hafif tasarıma sahip olup, her kulaklık 245 gramın biraz altındadır. Her iki kulaklıkta da ayarlanabilir çelik sürgüler, kulak kapaklarında sezgisel ses kontrolü ve döndür-sessize al özelliğine sahip gürültü önleyici mikrofon bulunuyor.

HyperX Cloud Stinger Core Kablosuz + 7.1, güvenilir 2.4Ghz kablosuz bağlantısı ile kablolardan kurtulmanızı sağlayacak, 20m menzil, 17 saatlik pil ömrü ve ekonomik fiyatıyla kablosuz oyun deneyimi sunuyor.

HyperX Cloud Stinger Core + 7.1 Surround Ses Özellikleri:
Kulaklık
Sürücü: Dinamik, neodyum mıknatıslarla birlikte 40 mm
Türü:Çevresel, Geri dönüş kapalı
Frekans yanıtı: 20 Hz–20.000 Hz
Empedans: 16 Ω
Ses basınç seviyesi: 103dBSPL/mW, 1 kHz frekansta
T.H.D: ≤ 2%
Ağırlık: 240g
Kablo uzunluğu: 2.5m
Bağlantı türü: 3,5 mm fiş (4 kutuplu)

Mikrofon
Eleman: Elektret kondenser tipi mikrofon
Kutup düzeni: Tek yönlü, Gürültü önleme
Frekans yanıtı: 50 Hz - 18.000 Hz
Hassasiyet: -40dBV (1V/Pa, 1kHz)

USB Adaptör
Ağırlık: 12g
Kablo uzunluğu: 0.15m

HyperX Stinger Core Kablosuz + 7.1 Surround Ses Özellikleri:

Kulaklık
Sürücü: Dinamik, neodyum mıknatıslarla birlikte 40 mm
Türü: Çevresel, Geri dönüş kapalı
Frekans yanıtı: 20 Hz–20.000 Hz
Empedans: 16 Ω
Ses basınç seviyesi: 103dBSPL/mW, 1 kHz frekansta
T.H.D: ≤ 2%
Ağırlık: 244g
Kablo uzunluğu ve tipi: USB şarj kablosu (0.5m)

Mikrofon
Eleman: Elektret kondenser tipi mikrofon
Kutup düzeni: Tek yönlü, Gürültü önleme
Frekans yanıtı: 50 Hz - 18.000 Hz
Hassasiyet: -40dBV (1V/Pa, 1kHz)

Pil Ömrü:
17 Saat

Kablosuz Menzili:
2.4 GHz
20 metreye kadar

HyperX Stinger Core Oyun Kulaklığı Ses Özellikleri

Kulaklık
Sürücü: Dinamik, Neodyum mıknatıslarla birlikte 40 mm
Türü: Çevresel, Geri dönüş kapalı
Frekans yanıtı: 20 Hz–20.000 Hz
Empedans: 16 Ω
Ses basınç seviyesi: 99 dBSPL/mW, 1 kHz frekansta
T.H.D: ≤ 2%
Ağırlık: 215g
Kablo uzunluğu ve tipi: Kulaklık (1.3) - 3,5 mm fiş (4 kutuplu)
PC uzatma kablosu (1,7 m) – 3,5 mm stereo ve mikrofon fişleri

Mikrofon
Eleman: Elektret kondenser tipi mikrofon
Kutup düzeni: Tek yönlü, Gürültü önleme
Frekans yanıtı: 50 Hz - 18.000 Hz
Hassasiyet: -41.5 dBV (0 dB=1 V/Pa, 1 kHz)

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