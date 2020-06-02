HyperX, HyperX Stinger kulaklık serisini üç yeni oyuncu kulaklığı ile genişletiyor

Kingston Technology Company, Inc.’in oyun birimi HyperX, HyperX Cloud Stinger ailesine HyperX Cloud StingerTM Core + 7.1, HyperX Cloud StingerTM Core Kablosuz + 7.1 Oyun Kulaklığı ve HyperX Cloud StingerTM Core ürünlerini eklediğini duyurdu.

HyperX Cloud StingerTM Core + 7.1, HyperX Cloud StingerTM Core Kablosuz + 7.1 Oyun Kulaklığı artık NGENUITY yazılımı ile 7.1 sanal surround ses1 ’e de sahip olacak.

HyperX Cloud Stinger Core + 7.1 ve HyperX Cloud Stinger Core Kablosuz + 7.1 Oyun Kulaklığı, sanal surround ses özellikleri ile daha sürükleyici oyun içi ses, 40mm yönlendirmeli sürücülerinin sağladığı yüksek ses hassasiyetiyle de yüksek kaliteli ses deneyimi sunmaktadır. Her iki Stinger Core + 7.1 kulaklıklar, hafif tasarıma sahip olup, her kulaklık 245 gramın biraz altındadır. Her iki kulaklıkta da ayarlanabilir çelik sürgüler, kulak kapaklarında sezgisel ses kontrolü ve döndür-sessize al özelliğine sahip gürültü önleyici mikrofon bulunuyor.

HyperX Cloud Stinger Core Kablosuz + 7.1, güvenilir 2.4Ghz kablosuz bağlantısı ile kablolardan kurtulmanızı sağlayacak, 20m menzil, 17 saatlik pil ömrü ve ekonomik fiyatıyla kablosuz oyun deneyimi sunuyor.