HyperX Pulsefire FPS Pro : Yeni oyun arkadaşınız

Ürünün tasarımına göz attığımızda, ekstrem çizgilere kayılmadığını, şıklık ve sadelik çizgilerinin başarılı bir şekilde kullanıldığını görüyoruz. Mouse’un sağ ve sol tuşları gayet yeterli büyüklüğe sahip ve sırtı da avucunuza rahatlıkla oturacak şekilde tasarlanmış. Teker ve sol yan taraftaki çift tuş da kullanım için parmaklarınızı zorlamıyor. Kablo harici 95, örgü kablosuyla birlikte 130 gram ağırlığı olan ürün, USB 2.0 ile PC’nize bağlanabiliyor ve 20 milyon tık ömrü sunuyor (sol ve sağ düğmeler için).

Mouse’u ilk kez kavradığınızda, sol ve sağ yan taraflarda yumuşak ve pürüzlü bir plastik malzemenin kaplama olarak kullanıldığını fark ediyorsunuz. Açıkçası bu kaplama, bir süre sonra sanki parmaklarınız terliyormuş hissi uyandırabiliyor. Biraz daha mat bir malzeme tercih edilebilirdi.

HyperX Pulsefire FPS Pro, RGB aydınlatma sistemine sahip olan, ancak yine uçlarda dolaşmayı istemeyen bir model. Sadece tekerin yan taraflarında ve sırt kısmında yer alan HyperX logosunda aydınlatmaya yer verilmiş. Tabii hem tuş tercihleri hem hız hem de renkler için HyperX’in ücretsiz yazılımını kullanabiliyorsunuz.