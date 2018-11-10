HyperX’ten oyun tutkunlarına yönelik yeni bir çözüm geldi

HyperX Alloy FPS RGB mekanik oyuncu klavyesinin pek çok oyuncu klavyesine kıyasla daha minimal bir tasarım çizgisinin olduğunu söyleyebiliriz. Böylelikle özellikle yer konusunda sıkıntısı olan oyunculara güzel bir çözüm sunuluyor. Haliyle mouse’unuzun hareket alanı da biraz daha genişleyebiliyor.

Tabii “minimal tasarım” demişken, bunu çelimsiz bir klavye olarak düşünmemelisiniz. Zira klavyede çelik bir iskelet tercih edilmiş. Böylelikle kullanırken sağlam bir his uyandırıyor. Öte yandan, çıkarılabilir örgü kabloya sahip. Böylece klavyeyi taşımak da daha ergonomik oluyor. Bir de kablo girişinin hemen yanında USB 2.0 bağlantı noktası bulunuyor, ki bu sayede isterseniz akıllı telefonunuzu da şarj edebiliyorsunuz.

3 farklı RGB aydınlatma profili oluşturabilir ve klavyenizin dahili hafızasına kaydedebilirsiniz

HyperX Alloy FPS RGB, RGB sistemi bulunan bir klavye. Bildiğiniz gibi bu tip aydınlatma sistemleri oldukça popüler, hatta RAM’lerde bile görmeye başladık artık. İsterseniz ücretsiz olarak HyperX NGenuity yazılımını indirebilir ve burada RGB aydınlatma profilleri üzerine düzenlemeler yapabilirsiniz. Tabii ışık sisteminin parlaklığı ve geçiş hızı gibi düzenlemeler de yapabiliyorsunuz. Oluşturduğunuz 3 farklı profili klavyenize kaydedebiliyor ve böylece oyun tercihlerinize göre rahatlıkla değişimler yapabiliyorsunuz.